Susanna racconta papà Gigi Proietti. In un’intervista concessa al Corriere della Sera, la secondogenita dell’attore svela com’è nel privato il funambolico mattatore dello spettacolo italiano. Reduce dal successo televisivo di Cavalli di battaglia, Proietti a 76 anni ha ancora tanto da dire, come conferma Susanna.

“Ogni tanto si sentiva in dovere di rimproverarci, più che altro per accontentare mamma”, ha spiegato.

Costumista e scenografa, Susanna ha 38 anni e a differenza della sorella Carlotta preferisce restare dietro le quinte. Da piccola ha subito molto la popolarità del padre. “I miei primi ricordi sono tutti uguali: io, mia madre e mia sorella sedute in prima fila, e a fine spettacolo una coda di persone adoranti che volevano stringergli la mano. Mi dava fastidio, a più di uno avrei dato un morso. Faceva strano perché dentro casa eravamo una famiglia davvero normale, ma quando uscivamo eravamo circondati da scocciatori, dal mio punto di vista, che volevano l’autografo”.

“Ho imparato ad accettare il ruolo pubblico di mio padre, ma non è stato sempre facile. Ricordo una vacanza a Parigi, dove credevamo che nessuno avrebbe fatto caso a noi. E invece un gruppo di turisti lo riconobbe e ci raggiunse, senza la delicatezza di pensare che per noi era un momento privato”.

Oggi ha fatto pace con l’immagine pubblica di Gigi e con quel cognome ingombrante. Di Proietti padre racconta la mania delle illustrazioni – “Quando sta al telefono disegna sempre” – e le particolare abitudini quotidiane. “Lui dorme fino a tardi e da quando sono piccola e mamma ci preparava ricche colazioni svedesi, con pane nero, uova sode e pasta di caviale, l’imperativo è sempre stato di fare piano”.

Insomma, mai a letto prima delle 4 del mattino. “Quando fa uno spettacolo è la norma, perché poi c’è la cena con la compagnia, in lunghe tavolate: è molto generoso, ama intrattenerli. Pure oggi, che non vivo più con i miei genitori, ogni tanto mi scordo che non devo chiamare prima di pranzo. Indossa spesso una camicia da notte a quadretti, la vestaglia, le pantofole. Si alza tra mezzogiorno e l’una e ciondola così fino alle quattro, quando comincia a carburare. Telefona, legge, scrive, disegna, suona la chitarra. Sulla chitarra, ci sarebbe tanto da dire: se la sera ci sono degli amici, starebbe a cantare fino alle sei, ma quelli non resistono!”.