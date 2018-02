522 CONDIVISI Condividi Tweet

Sylvester Stallone è morto? Niente affatto. Si tratta solo dell’ennesima bufala che gira sul web. Da ore, infatti, circola la notizia secondo la quale l’interprete del celebre Rambo sarebbe morto a causa di un tumore alla prostata del quale nessuno sapeva nulla. Ad avvalorare la tesi, tanto di foto che mostra l’attore sciupato e quasi sofferente. La notizia è diventata virale nel giro di pochi minuti e i commenti dei fan disperati non si sono fatti attendere. Per fortuna, anche la smentita dell’attore non ci ha messo molto ad arrivare.

Sylvester Stallone è morto? L’attore risponde alla fake news diventata virale

Questo quanto riportato stamane sulla presunta morte di Sly: “Sylvester Gardenzio Stallone è morto stamattina a causa del cancro alla prostata di cui soffriva, l’attore ha tenuto segreta la malattia che alla fine l’ha sopraffatto“. Una fine ingloriosa per un combattente fuori e dentro i set cinematografici.

La smentita arriva proprio sull’account Instagram di Stallone: l’attore pubblica la foto del primo poster fan made, e quindi non ufficiale, di Creed 2. La didascalia che accompagna l’immagine dice proprio tutto: “Tempo di lottare…FANPOSTER!!! Non ufficiale #creed2 #healthylifestyle #rockybalboa1976“. Insomma, Sly dice ai suoi fan che non è questo il tempo di morire e, usando l’hashtag ‘healthy lifestyle’ (vita sana), mette a tacere tutti quelli che lo vorrebbero malato e in fin di vita. Non contento, l’ex Rambo pubblica anche un’altra foto relativa alla fake news e aggiunge: “Per favore ignorate questa stupidaggine. Sono vivo e vegeto, felice e sano…e continuo a fare a pugni!“.

Creed 2 sta per tornare: ci sarà anche Ivan Drago

Le riprese del secondo capitolo di Creed stanno per cominciare in quel di Philadelphia, mentre l’uscita del film nelle sale cinematografiche è prevista per il 21 novembre. Qui Stallone torna nelle vesti di preparatore atletico di Creed, stavolta per un incontro speciale. Anche Dolph Lundgren si allena per Creed 2, dato che anche lui sarà di nuovo nella pellicola. Il suo personaggio, Ivan Drago, si ritroverà ad allenare il figlio (interpretato dal pugile tedesco Florian Munteanu, ndr) per l’atteso match con Adonis, il quale cercherà vendetta per il padre Apollo morto proprio per mano del pugile russo. Due nuove generazioni a confronto figlie di un passato che pesa come un macigno. Non resta da vedere se l’ennesimo round lo vincerà Drago o Rocky.