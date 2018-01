0 CONDIVISI Condividi Tweet

Questa volta il tapiro a Federica Panicucci e a Barbara D’Urso non lo toglie nessuno. Nella puntata di ieri di Striscia La Notizia, Valerio Staffelli è andato a trovare le due primedonne di Canale 5 negli studi Mediaset per consegnare il ‘premio’. Motivo della visita è la lite che le due conduttrici stanno portando avanti in tv e sui social a colpi di frecciatine. Che tra la D’Urso e la Panicucci non scorresse buon sangue si vocifera già da molto tempo, a conferma di quanto è accaduto recentemente in occasione del decennale di Mattino 5.

Tapiro a Federica Panicucci e a Barbara D’Urso per la lite tv

Tutto è cominciato quando la Panicucci ha festeggiato in diretta il decimo compleanno di Mattino 5, programma che conduce da nove anni ormai, ma la cui madre è proprio Barbara D’Urso. Federica ha scordato di menzionare nei ringraziamenti proprio colei che ideò il programma insieme a Claudio Brachino. Alla conduttrice napoletana non è sfuggito questo dettaglio ed è per questo che, dai divanetti del suo salotto pomeridiano, ha voluto precisare che quando era lei al timone lo share era molto più alto di quello della collega.

Al pubblico non è sfuggito questo botta e risposta mediatico ed è per questo che Staffelli ha deciso di premiare le due presentatrici. La lite tra D’Urso e Panicucci ha attirato, quindi, l’attenzione di Striscia la Notizia anche se sia l’una che l’altra smentiscono le voci di discordia. La prima a ricevere il tapiro è stata proprio Federica, che ha spiegato: “Io parlavo dei miei partner di lavoro maschili. Non l’ho dimenticata, c’era nelle immagini. Non l’ho citata perché non ho lavorato con lei“. La conduttrice ha poi smentito chi parla di attriti tra lei e la collega: “Assolutamente, ci mancherebbe altro. Io e la D’Urso alla conduzione di Striscia: pensa che bomba!“.

Barbara D’Urso: “Io e Federica a Striscia la Notizia”

È stato poi il turno della D’Urso di ricevere il tapiro. Staffelli le ha chiesto di commentare la vicenda domandandole come mai, secondo lei, la Panicucci non l’abbia menzionata: “Perché si sveglia presto alla mattina, io ho fatto un anno e mezzo Mattino Cinque e mi svegliavo alle 5. Una le cose se le dimentica! Può succedere, l’importante è che lo sappia il pubblico. A me lei sta simpaticissima. Facciamo le veline: io quella finta bionda e lei quella bionda vera“.