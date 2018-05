41 CONDIVISI Condividi Tweet

Le polemiche sul bullismo e revisionismo al GF continuano con il misterioso tatuaggio di Luigi Favoloso, l’ex di Nina Moric affine all’ideologia politica di Casapound. Da un servizio del settimanale Nuovo è venuto fuori che il concorrente avrebbe voluto ‘coprire’ uno dei suoi simboli sul braccio a causa del loro significato.

Dagli scatti di Nuovo si nota benissimo una scritta nera che recita “Gott Mit Uns”, ovvero “Dio è con noi”, ovvero una frase che capitava spesso di trovare sulle fibbie delle forze armate della Germania ai tempi dell’ascesa di Adolf Hitler (fonte: Tv Blog).

A commento di questo tatuaggio di Luigi Favoloso arriva anche il vicedirettore dei media comunità ebraica di Milano, Ester Moscati:

“Esprimiamo il nostro profondo sconcerto per la presenza di certi concorrenti nel cast di una trasmissione così popolare e seguita dal pubblico, in particolare da quello giovanile, come il Grande Fratello. Personaggi del genere sono portatori di un’ideologia antisemita, violenta e liberticida. Non solo: il fatto che la persona in questione abbia ‘cancellato’ la frase nazista ‘Gott Mit Uns’ e l’abbia coperta con la bandiera di un Paese come la Siria, tristemente noto per il suo regime sanguinario, non fa che aggravare le cose”.

Il commento della Lucarelli e del pubblico

Al suo appunto risponde anche Selvaggia Lucarelli, che trova assolutamente inappropriata la presenza (anzi, la selezione del concorrente) nel programma condotto da Barbara d’Urso:

“La comunità ebraica dovrebbe chiedere spiegazioni a chi questo qui l’ha fatto entrare dentro la casa”, scrive su Twitter. Molti utenti a loro volta si indignano e protestano: “La signora (Barbara d’Urso, n.d.r.) credeva che il pubblico avrebbe considerato Luigi soltanto in qualità di fidanzato della Moric, ritenendoci tutti ritardati da mettere in secondo piano o ignorare tutto il resto“.