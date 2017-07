Temptation Island Vip: Maria De Filippi annuncia l’arrivo del nuovo format

9 CONDIVISI Condividi Tweet

Temptation Island Vip sta per arrivare. Ad annunciarlo è stata Maria De Filippi in un’intervista apparsa oggi sul settimanale Chi. La produttrice dello show decide di portare il programma ad un livello successivo rendendolo ancora più interessante agli occhi del pubblico. Questa volta, infatti, saranno sei coppie di personaggi famosi a testare il loro amore tra una tentazione e l’altra.

Temptation Island Vip: chi parteciperà?

Sarà che d’estate i palinsesti sono pieni di film vecchi, serie tv già viste e repliche su repliche, ma Queen Mary è sempre un passo avanti. La padrona di casa Mediaset sceglie di rinnovarsi show dopo show, stagione dopo stagione. Si lavora quindi, senza sosta e anche d’estate. Temptation Island è un’altra delle tante creature della De Filippi che, anche stavolta, batte il record di ascolti. L’ultima puntata andata in onda, infatti, ha registrato 4 milioni di telespettatori: un vero record per un programma estivo.

La domanda, più che lecita, che viene da porsi adesso è: chi saranno i vip che parteciperanno? Qualche nome è già stato ipotizzato e il primo a venir fuori è quello di Lory Del Santo accompagnata dal baby fidanzato Marco Cucolo. La coppia è già stata concorrente di Pechino Express, programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Che i due decidano di mettersi nuovamente alla prova, stavolta su altri fronti, sotto lo sguardo vigile e attento del padrone di casa Filippo Bisciglia?

Maria De Filippi: news anche su Uomini e Donne e C’è Posta per Te

La De Filippi annuncia importanti novità anche per quanto riguarda altri programmi da lei prodotti. In primis, Queen Mary fa sapere che Michelle Hunziker condurrà C’è Posta per Te insieme al compagno Tomaso Trussardi. La coppia sarà ospite dello show per una puntata speciale. La seconda news riguarda il trono gay di Uomini e Donne che, nonostante le ultime polemiche, è stato riconfermato per il prossimo autunno.