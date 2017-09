0 CONDIVISI Condividi Tweet

Temptation Island Vip si farà? È questa la domanda che assilla i fan del programma nelle ultime ore. Alcune indiscrezioni fornite da Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, vorrebbero i casting dello show fermi. Si tratta di una situazione temporanea, certo, ma i motivi dello stop lasciano credere che potrebbe trattarsi anche di una situazione definitiva. Il motivo è presto detto: sembra che per Maria De Filippi, ideatrice e produttrice dello show, ci siano problemi nella ricerca delle coppie.

Temptation Island Vip si farà? Ecco perché i casting sono fermi

Come riportato da Candela su Dagospia, i casting di Temptation Island Vip sarebbero fermi perché Queen Mary faticherebbe a trovare partecipanti validi per il programma: “La Fascino di Maria De Filippi ha iniziato i casting per cercare coppie di concorrenti ma le selezioni si sarebbero, al momento, rivelate deludenti. […] Fascino avrebbe deciso di ‘congelare’ tutto e di rinviare la decisione di qualche settimana: se il cast sarà all’altezza il reality si farà, Simona Ventura ancora in pole position per la conduzione“.

Ricordiamo che Temptation Island Vip è pur sempre una novità e, come tale, merita un degno lancio. Questa edizione sarà diversa perché a metterci la faccia ci saranno star del piccolo e grande schermo ed è giusto che la De Filippi si impegni nel cercare le migliori coppie vip da introdurre nello show. Un ulteriore elemento di freschezza è l’ipotetica conduzione della scoppiettante Simona Ventura, ricca di impegni lavorativi per il prossimo autunno. Sì, perché ricordiamo che conduttrice sarà al timone di un altro nuovo format targato Mediaset e, cioè, di Surviving Africa.

Le coppie ideali di Temptation Island Vip

Sul portale di Davide Maggio si fantastica un po’, ipotizzando quali potrebbero essere le coppie ideali per questa prima edizione di Temptation Island Vip. I primi nomi, ovviamente, sono quelli di Belen Rodriguez e Andrea Iannone, seguiti da Fedez e Chiara Ferragni, Gemma Galgani e Marco Firpo e molti altri ancora. Tra questi anche Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo: concorrenti perfetti data la recente crisi che li ha colpiti. Chissà, magari prenderanno realmente in considerazione l’opzione di partecipare allo show per chiarirsi un po’ le idee.