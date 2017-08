1 CONDIVISI Condividi Tweet

Il post di Ambra Angiolini per i genitori ha commosso i suoi followers. L’attrice, protagonista dello scoop dell’estate, ha postato sul suo profilo Instagram uno scatto di 35 anni fa. Protagonista l’ex stellina di Non è la Rai con mamma Doriana e papà Alfredo.

Angiolini sta vivendo un periodo davvero particolare. Le sue foto in compagnia del suo nuovo compagno sono finite sulle pagine dei settimanali di gossip.

Ambra e Allegri, l’allenatore della Juventus, sono la coppia dell’estate. L’attrice, prossimamente al fianco di Pietro Sermonti in Terapia di coppia per amanti (tratto dall’omonimo romanzo di Diego De Silva), si è lasciata andare a commenti decisamente espliciti. “È un’estate davvero calda”, ha detto. “Sono la classica tipa che non si mette mai a ragionare troppo sulle scelte e sulle decisioni da prendere”.

I due viaggiano tra Brescia (dove vive lei) e Torino: la reciproca serenità con cui hanno deciso di vivere la loro storia gli starebbe già facendo fare dei progetti insieme, a partire dalla convivenza. Angiolini ha avuto una relazione lunga undici anni con il cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli. La fine del loro rapporto è stata ufficializzata nel novembre del 2015.

Il tenero post di Ambra Angiolini per i genitori

Al primo posto nelle sue gerarchie, però, ci sono sempre i genitori: Doriana e Alfredo. “La mia famiglia”, ha scritto Ambra commentando la foto pubblicata su Instagram. “Quello che sento è che se tornassi in quel campeggio, a 35 anni di distanza, la foto sarebbe praticamente identica. Io sarei ancora tra le braccia di mia madre, la donna più enigmatica e forte del mio universo e mio padre avrebbe ancora lei al suo fianco e quel sorriso immutato che il tempo non può far invecchiare. Siete così reali. Le radici restano il mio traguardo”.