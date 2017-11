0 CONDIVISI Condividi Tweet

Continuano le storie, gli episodi e le esperienze: dopo la dichiarazione di Meryl Streep contro Dustin Hoffman e la confessione di Gina Lollobrigida a Porta a Porta, viene fuori anche il commento di Anna Falchi sulle molestie che stanno emergendo in queste settimane.

Anna Falchi sulle molestie nel mondo del cinema e dello spettacolo: “Capitano a tutte, a meno che tu non sia un ces*o”

La bella attrice è intervenuta nel dibattito post-Weinstein così: “Ognuna di noi donne dello spettacolo, a meno che tu non sia un ces*o incredibile, ha subito delle avances a volte molto imbarazzanti. Spesso con la scusa dei provini il regista o il produttore qualcosa in più lo fa. Poi sta a te se accettare a meno.”

Un’affermazione che sembra quasi provocatoria di fronte alla grande polemica su Asia Argento e chi, come lei, ha scelto di denunciare solo dopo anni. Ma la teoria di Anna Falchi sulle molestie da parte di personaggi ‘di potere’ non finisce qui: “Consiglio a tutte le ragazze di non andare a fare gli appuntamenti nelle case o nelle stanze d’albergo dei registi. Altrimenti ti metti nelle condizioni di poter subire delle molestie un pò più infime. C’è da dire che le ragazze giovani possono essere un pò succubi di certe figure e subire il potere delle persone – precisa – E certi uomini ne hanno approfittato. Da lì a parlare di stupro però bisogna pesare le parole. Le donne subiscono dalla mattina alla sera pressioni ses*uali. In tutti i settori. Magari nel mondo dello spettacolo ci sono più occasioni, ma in ogni campo lavorativo la donna subisce questo”.

In effetti, in Inghilterra, l’ex front-man degli Oasis, Liam Gallagher, ha sfidato i media dicendo che anche il mondo della musica ha i suoi “Weinstein”, bisogna solo chiamarli per nome…