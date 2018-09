0 CONDIVISI Condividi Tweet

Quest’anno vedremo Teresa Langella a Uomini e Donne. La bellissima tentatrice di Temptation Island non è nuova agli studi del love game di Maria De Filippi. Già in passato, infatti, la ragazza è stata corteggiatrice di Leonardo Greco e Andrea Angelini. Oggi la ragazza cambia posto ed entra a far parte della schiera dei nuovi tronisti di Uomini e Donne.

Teresa Langella a Uomini e Donne: sarà la volta buona?

Le foto di Teresa Langella mostrano una ragazza bella, mediterranea e solare. Ma com’è possibile che ad oggi non abbia ancora trovato la sua anima gemella? La napoletana, 26 anni, ci ha provato in tutti i modi a trovare l’amore della sua vita, ma con scarsi risultati. Prima come corteggiatrice di ben due tronisti (Leonardo Greco e Andrea Angelini), quest’anno come tentatrice a Temptation Island dove ha stretto un forte legame con Andrea Celentano.

La sua bellezza, comunque, non è bastata a far capitolare il ragazzo che, alla fine, è uscito dal programma con la fidanzata Raffaella. La Langella, però, ha dichiarato di essere molto felice per i due, anche se un sentimento nei confronti di Andrea stava lentamente sbocciando.

Teresa Langella: identikit della nuova tronista

Cosa si sa della nuova tronista di U&D? Che è napoletana, abita con la sua famiglia e per vivere fa la commessa e la cantante neomelodica. Qualcuno parla di Teresa Langella rifatta, forse per migliorare il suo aspetto in vista degli impegni televisivi, ma ad ogni modo la ragazza è perfetta con o senza l’aiuto della chirurgia. In passato ha anche avuto piccole parti in Reality di Paolo Sorrentino e in Sotto Copertura – La Cattura di Zagaria. Chi sa che con Uomini e Donne non riesca finalmente a trovare la sua dimensione e a realizzare il suo sogno più grande, quello di diventare mamma.