Tiberio Timperi deride Federica Panicucci a Uno Mattina in Famiglia. Ormai il fuorionda della conduttrice pizzicato da Striscia la Notizia riverbera dentro e fuori il piccolo schermo. La presentatrice di Mattino 5 è stata sorpresa in una versione furibonda e fuori di sé dal tg satirico di Antonio Ricci.

Quando il suo collega Francesco Vecchi ha sforato in scaletta sottraendo minuti preziosi al resto della trasmissione, Panicucci si è a dir poco innervosita dietro le quinte. “A me non me ne frega un caz*o, deve chiudere. Guarda che è veramente un figlio di buona donna questo qua”, le sue parole.

Quando lo spazio di Vecchi si è concluso e il giornalista ha chiesto scusa alla sua partner, Federica lo ha apostrofato così: “Ti dispiace adesso, quindi? Quando a settembre sarai a casa tua poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai. Testa di caz*o. Io i miei minuti li voglio recuperare, non mi rompessero il caz*o”.

Proprio su questo passaggio ha fatto ironia Tiberio Timperi. Ad inizio trasmissione, il conduttore ha piazzato una battuta salace. Era appena giunto il momento di cedere la linea al colonnello Laurenzi per le previsioni, quando Timperi ha interrotto le spiegazioni del linguista Francesco Sabatini.

Tiberio Timperi deride Federica Panicucci: la battuta

“Professore, onde evitare che il colonnello Laurenzi ci mandi a casa a settembre – perché adesso, se uno si allarga, viene rimandato a settembre – noi ci dobbiamo fermare”, ha detto il presentatore. “Mi dispiace, ne dobbiamo riparlare la prossima settimana. Vede? Il colonnello Laurenzi è già lì che si sta lamentando, poi ci manda a casa e dice brutte cose”.

Le successive e un po’ affettate scuse della conduttrice, a quanto pare, non sono riuscite a far dimenticare la figuraccia. Tanto che a cavalcare la polemica su Federica Panicucci è arrivata anche Selvaggia Lucarelli, che ha definito la sua ammenda “una cripto-assoluzione”, ovvero “il classico metodo dei passivi-aggressivi per ribadire le loro ragioni simulando un atteggiamento remissivo”. La puntata del 18 febbraio di Uno Mattina in Famiglia, con lo sfottò in diretta, è disponibile su RaiPlay.