129 CONDIVISI Condividi Tweet

In attesa di giudizio come Alberto Sordi nel celebre film di Nanni Loy, Tiberio Timperi rischia la condanna per diffamazione. Il conduttore è stato rinviato a giudizio per il caso che lo coinvolge con la sua ex moglie, Orsola Gazzaniga.

Il matrimonio tra il giornalista Rai, 53 anni, e la donna è durato pochissimo: appena tre mesi. I due hanno poi intrapreso una lunga battaglia legale per l’affidamento del figlio Daniele.

Negli ultimi anni il presentatore si è a lungo battuto per la difesa dei diritti dei papà. Nel 2012 ha scritto il libro Nei tuoi occhi di bambino, la storia intima di un uomo che tra amarezze, solitudine e beghe legali, vive soltanto nell’attesa di poter vedere il figlio. Il conduttore si è fatto spesso portavoce di tutti quei papà esclusi dalle decisioni dei giudici.

A far scattare la denuncia da parte di Gazzaniga è stata proprio una lettera del 2010 in cui Timperi ha parlato della sua separazione e soprattutto del fatto che non può vedere Daniele. Padre separato come tanti, aveva confessato di “fare i salti mortali e di incastrare le cose in modo di poter essere a Roma quando devo stare con mio figlio”. Ma non solo.

Tiberio Timperi rischia la condanna per diffamazione

“Il sistema giudiziario favorisce la madre affidataria e ostacola il rapporto padre-figlio”, aveva scritto al giornale Il Giorno. Nel messaggio contestato dall’ex moglie, Timperi era andato ancora oltre: “Noi padri separati chiediamo giustizia. Sono un bravo papà, mi hanno tratto come fossi un criminale. La mia colpa? Quella di essere un affidatario in seconda, in un paese matriarcale dove la legge continua a essere più uguale per le mamme”.

Il conduttore aveva anche sottolineato che non può vedere Daniele nonostante “sia previsto da un provvedimento del tribunale”. Timperi aveva apertamente accusato la moglie di “sottrazione di minore” e di manipolazione del figlio. Per il conduttore di Uno Mattina in Famiglia, la sentenza è prevista per gennaio.