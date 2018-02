70 CONDIVISI Condividi Tweet

Sono molti a domandarsi com’era Tina Cipollari da giovane. La tronista di Uomini e Donne, storica presenza del dating show di Canale 5, sta vivendo un periodo davvero particolare. Il suo matrimonio con Chicco Nalli è giunto al capolinea. L’unione con l’hair stylist che a Detto Fatto dava consigli su capelli e acconciature, durava dal maggio del 2005. Dalla relazione tra Chicco e Tina sono nati ben tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca.

Ecco com’era Tina Cipollari da giovane

Ora l’opinionista più irriverente della tv e più amata sui social, sempre scatenatissima e sul piede di guerra, è diventata di nuovo tronista di Uomini e Donne. Cosa che non accadeva dal 2001. In mezzo ci sono state le esperienze a Pechino Express e Selfie. A 53 anni, l’autoironica e sprezzante vamp si è rimessa in gioco. Complice l’età, perché da giovanissima – ha ammesso lei stessa – era sin troppo conturbante. In una foto ingiallita postata su Instagram, infatti, appare in pantaloni attillati neri, reggiseno e cardigan rosso cortissimo che lascia intravedere una generosa porzione di pelle.

Tina Cipollari da giovane: la tronista si rivela

Prima di diventare la stella più luminosa del firmamento di Maria De Filippi, Tina faceva una vita normalissima. Lavorava come impiegata alla contabilità di una società di costruzioni in provincia di Viterbo. Artefice di alcuni memorabili momenti di televisione spazzatura (celebre la sua recente rissa con Gemma Galgani, sua acerrima rivale), aveva subito capito che la scrivania di un ufficio non faceva al caso suo. Il tormentone “No Maria, io esco” con cui è solita lasciare lo studio è ormai diventato un modo di dire. Tanto che di gif e meme ne è pieno il web. Adesso per la prima tronista cotonata nella storia della televisione italiana si chiude un cerchio. Ecco la creatura defilippiana nella sua prima incarnazione.