Tina Cipollari e il figlio bocciato a scuola fanno discutere persino sui social. Il ragazzino, figlio dell’opinionista “cresciuta” da Maria De Filippi a Uomini e Donne e dell’ex marito Chicco Nalli, ha avuto la brillante idea di annunciare dal suo account Instagram di non aver passato l’anno scolastico. Francesco, primogenito della ex coppia, è stato bocciato e dovrà ripetere la prima media. Ciononostante, la mamma ha deciso di consolarlo con un regalo molto costoso ed è subito esplosa la polemica.

Tina Cipollari e il figlio bocciato a scuola

La matrona di Canale 5 dalla capigliatura cotonata pare abbia deciso di donare un iPhone X dal valore di mille euro al suo bambino. Un gesto di distensione per alleviare le pene di questa delusione. La decisione, tuttavia, ha fatto discutere. La prima tronista nella storia della televisione italiana è stata infatti accusata di avere un atteggiamento troppo permissivo e diseducativo nei confronti dell’adolescente, decisamente abituato alla (bella) vita facile.

Tina Cipollari, figli nell’occhio del ciclone

Francesco ha ammesso candidamente su Instagram di non essere stato ammesso alla seconda media e che quindi si ritroverà a dover ripetere l’anno a settembre. In molti gli hanno chiesto quale sia stata la reazione di Tina alla notizia e il ragazzo ha rivelato di aver dapprima scatenato le ire della mamma, ma ha poi parlato anche di un regalo ricevuto. Un premio di consolazione per il figlio tanto amato che però ha scatenato le discussioni sul web sull’opportunità del gesto materno. La stella del firmamento di Maria, d’altronde, è una campionessa del trash (memorabile la sua rissa con Gemma Galgani) e se il figlio a 11 anni ha un account Instagram (la policy del social network consente l’apertura di un profilo ad utenti che abbiano almeno 13 anni), figuriamoci cosa sarà mai una bocciatura alla scuola dell’obbligo.