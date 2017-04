0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nell’eterna faida tra l’esuberante opinionista di U&D (di recente apparsa nella prima puntata di Furore, con Gigi, Ross e Alessandro Greco) e Gemma Galgani, una delle accuse più frequenti è quella di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per limitare gli effetti dell’età: ma Tina Cipollari è rifatta o no?

La verità sull’accusa di Gemma: Tina Cipollari è rifatta davvero?

Durante le registrazioni del trono over di martedì 4 aprile, davanti all’ennesima insinuazione della dama torinese (che è sicura che la sua rivale sia ‘tutta rifatta’) l’opinionista ha deciso di richiedere la presenza di un chirurgo plastico in studio, che una volta e per tutte chiarirà la faccenda e toglierà tutti i dubbi.

Dalle prime anticipazioni pare che il Dottor Castello abbia confermato l’autenticità di viso e corpo della 51enne, ma in realtà verrà fuori che, pur se in piccolissima parte, Tina Cipollari è rifatta davvero:

Quel dettaglio che nega la sua autenticità al 100%

L’opinionista ha infatti voluto ammettere davanti alle telecamere che molto tempo fa ha fatto ricorso alla chirurgia per modificarsi un po’ le labbra. Come reagirà Gemma di fronte a questa scoperta? Si prevedono nuovi battibecchi e climi tesi tra le due dame di Maria De Filippi.