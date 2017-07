75 CONDIVISI Condividi Tweet

Tina Cipollari si separa dal marito Chicco Nalli? La vamp di Uomini e Donne ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale Nuovo dove dice la sua a tal proposito. Di sicuro, la coppia questa estate si prenderà una pausa di riflessione. Tina e Kikò, nome d’arte dell’hair stylist di Detto Fatto, non sono nuovi a questi alti e bassi. Già in passato i coniugi Nalli hanno vissuto momenti di crisi che, però, si sono sempre risolti per il meglio. Questa volta non è sicuro vada a finire così.

Tina e Chicco si sono conosciuti proprio negli studi Mediaset. Lui corteggiatore della tronista Zahida, lei opinionista di Uomini e Donne. L’amore è scoppiato inevitabile ed il matrimonio è arrivato poco dopo. Dalla loro unione sono nati tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. In passato si vociferava di un tradimento da parte di Kikò con l’ex gieffina Veronica Ciardi, smentito poi dalla Cipollari.

Nonostante la smentita del tradimento, la coppia non ha mai negato i momenti di crisi che ha attraversato. Del resto, è quello che sta facendo Tina anche adesso: “Abbiamo deciso di fare vacanze separate, vogliamo prenderci una pausa di riflessione. […] Ho quattro figli, visto che mio marito è il più bambino di tutti: quell’uomo non è mai cresciuto! È veramente faticoso e ogni tanto ho bisogno di starmene da sola”.

La Cipollari parla del suo bisogno di allontanarsi per un po’ dal marito: “Prima mi concedo una decina di giorni tutta sola e poi porto i miei figli a fare una crociera”. Intanto, Chicco è già al mare con gli amici, come dimostra il suo profilo Instagram. L’opinionista, comunque, non svela del tutto il motivo della crisi ma lascia intendere qualcosa: “Devo essere per forza una madre severa. Il padre gliele dà tutte vinte e quindi sono io quella che fa rispettare le regole. […] Devo riconoscere che come padre è fantastico. Mi dà una grande mano andando a riprendere i ragazzi a scuola e si alterna nell’accompagnarli a fare attività sportiva. Come marito, invece, è proprio una tragedia”. Che questo sia il preludio per una partecipazione al nuovo format Temptation Island Vip che andrà in onda la prossima estate? I presupposti ci sono tutti.