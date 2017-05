132 CONDIVISI Condividi Tweet

Ormai la gag di “No Maria io esco”è diventata una specie di tormentone, di standard quasi recitato sul piccolo schermo: non ha fatto eccezione la lite di Tina contro Iva Zanicchi, conclusasi, per l’appunto, con l’uscita di scena dell’opinionista. Ma cos’è successo durante la terza puntata di Selfie?

Il motivo della furia di Tina contro Iva Zanicchi

La causa della lite è stata una delle storie portate nello studio di Simona Ventura: Rossana, 43enne, è scontenta del suo aspetto dalla vita in giù e si rivolge alla trasmissione per far ricorso alla chirurgia ed eliminare i fianchi e la pancia in eccesso – dovuti alla gravidanza.

Quando l’aquila di Ligonchio decide di accettare la sua richiesta, la Cipollari va su tutte le furie e attacca sia lei che la presentatrice, che cerca inultilmente di contenerla: “Questo non è un caso da bisturi – esordisce Tina contro Iva Zanicchi e Rossana – a che cosa siamo arrivati? Per un problema come quello della signora c’è la palestra, c’è la bicicletta”.

La risposta di Iva che fa infuriare Tina

Da parte sua la cantante e presentatrice di Ok Il Prezzo è Giusto replica: “Se una donna chiede aiuto io sono ben felice di fare qualcosa per lei“. E Tina subito: “In questo caso non era certo necessario l’intervento. La signora aveva dei fianchi naturali anche perché ha partorito due figli. Il suo problema, semmai, è la pigrizia. E noi che facciamo? La premiamo?“. E così, come un copione già scritto, va via e lascia la sua postazione.

Dopo aver visto Simona Ventura furiosa su Twitter per difendere Selfie, la presentatrice è tornata al suo posto di comandante della nave e ha tentato di ristabilire l’ordine dicendo: “Non parliamo di un capriccio, questo per la signora era un problema. Sei tu che sei andata fuori“.