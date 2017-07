72 CONDIVISI Condividi Tweet

Tinto Brass si sposa a 84 anni e lo annuncia dalle pagine del Corriere della Sera. Il regista veneto, re del cinema erotico all’italiana, convolerà a nozze il prossimo 3 agosto con la 56enne Caterina Varzi. Ex ricercatrice universitaria e avvocata con la passione della psicanalisi, oggi assistente e domani moglie.

Varzi è la nuova musica di Brass, che è stato sposato più di quarant’anni con la sceneggiatrice e collaboratrice Carla “Tinta” Cipriani, morta nel 2006. Tinto e Caterina si sono conosciuti nel 2007 nello studio legale di una società di produzione. Nel 2009, lui l’ha voluta come protagonista del cortometraggio Hotel Courbet.

Dal 16 maggio 2010, quando il regista è stato colpito da un ictus, Caterina è la sua memoria. “È diventata l’indispensabile, generosa, forte, amabile Caterina. Mi ha fatto rinascere”, ha raccontato. “Mi ha riportato alla vita quando ero finito e pensavo di buttarmi giù dalla finestra dell’ospedale”. E il 3 agosto saranno nozze.

“Si tratta di una scelta che abbiamo discusso a lungo insieme e nasce da un sentire autentico”, ha spiegato lei. “Entrambi usciamo da grandi tempeste emotive dovute alla paura di morire. Lui per l’emorragia cerebrale, io per un tumore che ho avuto all’inizio di quest’anno”.

Il matrimonio sarà celebrato in casa con quattro testimoni. “Poi deciderò come morire prima di perdere la dignità”, ha rivelato Brass con la consueta carica dissacratoria. “Abbiamo un patto molto forte che vogliamo suggellare nel matrimonio. Se mi venissi a trovare in una condizione grave e irreversibile è giusto staccare la spina. E lei potrà decidere il nostro ultimo viaggio insieme”.

“Abbiamo parlato molto di eutanasia, trovandoci d’accordo”, ha confermato Varzi. “Se ci verremo a trovare in condizioni indegne io aiuterò lui o lui aiuterà me. Fra di noi c’è un fortissima presa di posizione che il matrimonio suggellerà”. Nessun interesse economico quindi. “Al contrario di quanto pensa qualcuno lei non avrà ricchezze per il semplice fatto che non ho proprietà”, ha concluso il regista, reduce dal documentario IstintoBrass e dalle dichiarazioni piccanti sull’ex ministra Maria Elena Boschi. “La cosa più importante è il mio archivio che è importante per il mio lavoro”.