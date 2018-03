0 CONDIVISI Condividi Tweet

Tiziano Ferro diventa papà, anzi no. Sui social il cantante ha postato uno scatto che lo ritrae con un bambino in braccio. Tantissimi e immediati i messaggi d’auguri e complimenti arrivati dai suoi followers. D’altronde il caption usato era stato abbastanza chiaro: “La meraviglia assoluta”. I fan hanno subito pensato che il suo desiderio di paternità si fosse realizzato. Le sue dita che stringono quelle piccolissime di un neonato. Tutto fantastico. Peccato che il management del cantautore abbia subito smentito che il bimbo sia figlio della pop star.

Tiziano Ferro diventa papà (anzi no)

Raggiunto da Radio Italia, l’agente di Tiziano ha confermato che non si tratta del figlio, bensì di quello di una coppia di suoi amici. La paternità è comunque un desiderio che Ferro non ha mai nascosto. Il cantante vorrebbe un figlio ed è disposto a fare tutto per averlo. “Frequento incontri per aspiranti genitori e mi sono reso conto che c’è molta razionalità da mettere in questo progetto, lo slancio non basta”, aveva confessato a Vanity Fair. “Diciamo che se il cuore riesce a superare la quantità di burocrazia richiesta, allora il figlio lo vuoi per davvero”.

Tiziano Ferro il mestiere della vita (da padre)

Scansate le polemiche sulla “legittimità” dei suoi testi – “non canta l’amore etero”, questa l’accusa che gli era stata mossa – Ferro si sta focalizzando sul desiderio da realizzare, anche da single. “Un bambino lo vorrei anche se sono solo. Spero però di trovare una persona con cui condividere questo sogno. Ma se poi incontro qualcuno che figli non ne vuole?”, ha raccontato. “Io rispetto le opinioni di tutti, se una persona non desidera figli è libero di fare le sue scelte. Soltanto credo che su certe cose importanti si debba essere d’accordo in una coppia”. Visto l’entusiasmo raccolto su Instragram, in Italia i tempi sono maturi per una scelta di questo tipo?

LA MERAVIGLIA ASSOLUTA ❤️ Tiziano Un post condiviso da Tiziano Ferro (@tizianoferroofficial) in data: Mar 16, 2018 at 2:36 PDT