Di conferme ufficiose ce ne sono state: foto, post sui social, rumors, ma ora che arriva anche il commento di Raffaello Tonon su Luca e Ivana Mrazova il cerchio si chiude. Il Gf Vip è stato davvero galeotto per i due partecipanti, il loro amore ormai è ufficiale…

Il commento di Raffaello Tonon su Luca e Ivana Mrazova

Durante la sua ospitata a Pomeriggio 5, l’opinionista – entrato nella casa di Cinecittà solo in un secondo momento e ‘folgorato’ dalla personalità di Onestini, al punto da stringere un’amicizia così forte che insieme sono stati soprannominati ‘Onestòn’- ha parlato dei suoi due compagni d’avventura e della natura del loro legame.

In particolare, in risposta ad una domanda che aveva come argomento proprio le unioni nate dal reality: “Non si possono fare paragoni tra coppie– dice Tonon su Luca e Ivana – tra Ignazio e Cecilia e Luca e Ivana. Se succederà qualcosa sarà una storia cresciuta per gradi. Lui agisce con discrezione e classe”.

Ancora una volta la stima e l’affetto di Raffaello verso Onestini si palesano nelle sue parole, nel modo che ha di descriverlo – anche quando si tratta di un semplice pettegolezzo sulla sua vita sentimentale. D’altra parte, tutti il messaggio pieno di nostalgia che gli ha inviato poco dopo la fine del reality condotto da Ilary Blasi.

La critica alla nuova coppia del GF Vip e il commento di Barbara d’Urso

Riguardo la coppia Luca-Ivana, invece, in studio dalla D’Urso la discussione è continuata: Riccardo Signoretti, in particolare, ha espresso un giudizio su cui poi la ‘padrona di casa’è voluta subito intervenire.

Secondo il direttore del settimanale Nuovo, infatti, Onestini e la Mrazova sono “poco passionali” rispetto a Cecilia e Moser. A quel punto la stoccata di Barbara d’Urso è stata inevitabile: “Hanno dei caratteri diversi, loro sono educati, sono rispettosi…”