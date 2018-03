10 CONDIVISI Condividi Tweet

Tori Spelling ha un esaurimento nervoso che l’ha messa in seri guai con la polizia. L’attrice, 44 anni, ha visto le forze dell’ordine fare irruzione nella sua casa di Los Angeles nel pomeriggio del primo marzo 2018. Una sua vicina, infatti, aveva chiamato gli agenti dopo aver sentito una donna “con disturbi mentali” che stava infastidendo l’intero quartiere.

L’ufficiale Drake Madison ha poi confermato al magazine People che si è trattato solo di un “incidente domestico” e che “nessun crimine” è stato commesso. Ma secondo il sito di gossip TMZ sarebbe stata proprio l’ex Donna di Beverly Hills 90210 a chiamare la polizia perché pensava che ci fosse qualcuno che stava cercando di introdursi nella sua casa. Alla fine si è scoperto che era semplicemente il marito, Dean McDermott, che stava rientrando a casa.

“L’ultimo anno è stato davvero difficile per Tori”, ha rivelato una fonte a People. “Ha un sacco di pressione e stress, con i bambini, il lavoro e il suo matrimonio. Lei interiorizza molta della sua ansia e sa che non è salutare. Alla fine arriverà ad un punto di rottura”. Quest’incidente arriva dopo anni di tensione tra Spelling e il marito McDermott.

I due sono sposati da undici anni ma hanno attraversato parecchi momenti complicati. Lui ha confessato in diretta tv i continui tradimenti perpetrati ai danni della moglie (con Emily Goodhand) ed è persino finito in una clinica di disintossicazione. Lei ha messo in piazza i propri guai famigliari accettando di partecipare al docu-reality Tori & Dean: Cabin Fever. Fino alla riconciliazione e all’arrivo del quinto figlio, Beau, un anno, che si è aggiunto a Finn, 5, Hattie, 6, Stella, 9, e Liam, quasi 11.

Già in passato l’attrice aveva mostrato comportamenti poco ortodossi e confessato strane abitudini come quella di fare la pipì in giro per casa. Ora sarebbe sull’orlo di una crisi di nervi. “Sente su di lei un sacco di pressione e la interiorizza, l’ansia la tormenta”, si legge su People. “Ma Tori e Dean hanno i loro alti e bassi, ma si amano e la famiglia è la cosa più importante per entrambi”.