Nessun dubbio ormai, all’orizzonte: dopo la controprova dei primissimi scatti su Instagram della co-protagonista di Vittoria Puccini in “Colpo D’Occhio” , arriva la prima foto di Paola Barale sull’isola, o meglio, un attimo prima di raggiungerla a nuoto.

Esclusivo: Paola Barale sull’Isola, ecco il tuffo per raggiungere Raz

A divulgare in anteprima la news è Dagospia, capitanata da Alberto Dandolo, che pubblica l’immagine con la seguente didascalia: “E alla fine Paoletta Barale ha ceduto! E si è tuffata a suon di euro nei mari honduregni. La televisione userà, come è giusto che sia, le emozioni di un amore mai archiviato. Raz e Paoletta si lasceranno usare a favore di auditel e bonifici. Tutto ha un prezzo in tv. Nulla è gratis. Lo è solo, spero, il sentimento che lega questi due pazzarielli. Ps: ad ora il televoto da’ FUORI il rapper mignon (ma non nelle mutande! MORENO“.

E per gli spettatori che già si stanno pregustando atmosfere roventi alla “Travolti dal destino”, ora che la presenza di Paola Barale sull’Isola con Raz è confermata, forse rimarranno delusi. Rocco Siffredi, infatti, ha rivelato che l’aspetto fisico per il modello israeliano non è più poi tanto importante…

Fuochi d’artificio tra gli ex amanti?

“Tutte le tue idee se*y su lui non sono possibili, nel senso che è un bel ragazzo, ma è spirituale, me l’ha detto lui – ha detto l’attore alla sua adorata Malena – Da quando aveva 30 anni solo spirituale. Mi ha detto che così come io voglio far l’amore con tante donne, lui invece fa tutto solo attraverso lo spirito, ha raggiunto un’altra dimensione. Ok, ha avuto una storia con Paola, è stata bellissima, è e sempre sarà l’amore della sua vita, ma lui adesso è solo spirit, spirituale.”