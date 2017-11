774 CONDIVISI Condividi Tweet

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Stasera Casa Mika 2. Lo show, ideato da Mika e Ivan Cotroneo, è stato molto atteso dai fan del cantante libanese ma non ha riscontrato grande successo come nella prima stagione. Gli ascolti, infatti, sono stati alquanto deludenti, nonostante il conduttore e Luciana Littizzetto abbiano messo brio in ogni singolo momento delle 4 puntate andate in onda. Ospiti dell’ultimo episodio sono stati Carla Bruni, Fedez, Claudio Bisio e Anna Valle.

Ultima puntata di Stasera Casa Mika 2, Mika: “L’aggressività in tv mi fa vomitare”

Qualcuno ha accusato lo show di Mika di eccessivo buonismo e troppa allegria. Il cantante non si scoraggia e racconta la sua visione al Corriere della Sera: “Va bene essere un po’ assurdo, anche buffo, ma stupido e ignaro mai. So benissimo che quest’idea del buono universale è vomitevole. I sentimentalismi sono polvere. Ma fa vomitare di più chi si mette a impersonare la caricatura del male. Suscitare reazioni negative, brusche, immediate, provocare irritazione come per la puntura di un insetto, è facilissimo in tv. Possiamo tutti essere volgari e la volgarità colpisce. Ma poi? Questi format apparentemente anti commerciali dominati dall’aggressività bruciano tutto in pochi minuti di pathos autoindotto. Fai un passo oltre, e non c’è nulla. Io cerco di costruire qualcosa che ti resta addosso e magari scava e spinge e alla fine sbuca con un pensiero, un dubbio, un movimento dell’anima“.

Per il padre di Stasera Casa Mika 2 non sono importanti le cifre, ma ciò che resta del suo show: “Preferisco non essere il primo negli ascolti se sono quello che ha suscitato più emozioni e discussione. Vuole dire che hai toccato, forte, le persone. L’intenzione non è mai stata nel segno del compromesso. Il nostro show è come un film, personalizzato, romantico, impegnativo: 10 mesi per 4 puntate. Pensato come servizio pubblico. Forse non se ne faranno più così“.

Mika saluta l’Italia, ma non è un addio

“Ciao, anzi addio, anzi ciao”, queste sono state le parole con cui Mika ha salutato il pubblico italiano. Il cantante libanese è un nomade che si sposta nel mondo ma qui lascia un pezzo del suo cuore: “Chi mi conosce sa che non esiste separazione tra la mia vita privata e artistica. Sono io e basta. In questo momento non riesco neppure a vedere l’ultima puntata di CasaMika, quella di stasera, montata e finita: sarebbe troppo, mi farebbe male, ho bisogno di guardare avanti, altrimenti vengo risucchiato. Non so quando, come: tornerò, certo. Un Paese fenomenale, l’Italia, una cultura infinita, stracolma. Che è una parte di me, di quello che sono diventato“.