Un posto al sole gestito dalla Camorra. È questa una delle accuse più pesanti lanciate da Lorenzo Crespi. L’attore, noto per essere stato protagonista di alcune fiction di successo e balzato agli onori della cronaca per la sue condizioni di salute, ha usato ancora una volta i social per condividere le sue incriminazioni. Nel mirino, stavolta, ci finiscono la soap opera, la Rai e i presunti legami del servizio pubblico con la criminalità organizzata.

Un posto al sole: cast e produzione sotto scacco?

“Sono più di vent’anni che Rai 3 in modo legale passa lo stipendio alla Camorra attraverso Un posto al sole, gestito totalmente da loro”, ha scritto l’attore. “Location, figurazioni, cestini, ogni cosa è gestita dalla Camorra, non esiste nulla di legale e di puro… Queste cose non dovrei urlare io, vergogna”. Crespi, abbandonato dalla tv e gravemente malato, non ha mai nascosto la propria vicinanza al movimento di estrema destra Forza Nuova. Ospite di Domenica Live, aveva già denunciato quanto accaduto sul set di Gente di mare. La ‘ndrangheta, in particolare il clan Mancuso, aveva le mani sulla fiction andata in onda dal 2005 al 2007. La produzione fu vittima di intimidazioni e l’attore ricevette addirittura una busta con dei proiettili. Ma non solo.

Lorenzo Crespi: Domenica Live è solo l’inizio

Crespi ha ricordato come la Camorra fosse già presente nella trasmissioni Canzoni e sfide e Ti lascio una canzone. In una puntata del programma condotto da Lorena Bianchetti, Gaetano Marino, boss degli Scissionisti, figurava tra il pubblico mentre sua figlia cantava un brano a lui dedicato. Un episodio già denunciato da Roberto Saviano sul proprio profilo Facebook. Nel talent di Antonella Clerici, invece, il capoclan Domenico Ferrara aveva comprato 300 cellulari per favorire al televoto la figlia Vania. “Vigilanza Rai che rubi uno stipendio da anni, dove sei?”, ha scritto Crespi su Twitter. “Sono centinaia di casi così, centinaia. Fate i film contro la mafia e pagate la mafia per poterli girare”.

Non denunciate,non ve la prendete con me,ho solo raccolto tante testimonianze su Internet e testimonianze di testimoni di giustizia,indagate prima di attaccare persone per bene,perché io oggi sono una persona perbene,finito sì,ma perbene..Non parlo più,trovateli da soli i Casini — lorenzo crespi (@lorenzocrespi2) 14 marzo 2018