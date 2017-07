85 CONDIVISI Condividi Tweet

C’era da aspettarsi che, in questo vociare sulla presunta relazione tra suo padre e la bella attrice, cercassero un suo commento o una sua dichiarazione: ed ecco che Valentina Allegri parla di Ambra e Massimiliano.

Le dichiarazioni della piccola di casa Allegri sulle foto che stanno facendo il giro della rete

Un punto di vista interno e molto vicino ai due protagonisti dello scoop dell’estate. La sua intervista per Grazia comincia così: “Sì, gli sono molto legata. A 16 anni sono voluta andare a vivere con lui per conoscerlo davvero. Era felice e spaventato, mi ha dato molte regole. Anche da maggiorenne dovevo tornare a casa alle 23. Però è stato anche fortunato, perché non amo tanto uscire la sera“.

Un rapporto speciale che la spinge anche a commentare la notizia sul suo nuovo amore in un certo modo. Ecco, infatti, come Valentina Allegri parla di Ambra e suo padre, allenatore della Juventus: “Della vita di mio padre preferisco non parlare. Però vale la regola che se lui è felice, io sono felice per lui“.

Una sorta di beneplacito dalla piccola di casa, che – come racconta alla rivista – ha le idee ben chiare sul suo futuro: “Di una cosa sono certa: il calcio non sarà mai il mio lavoro. Ci vivo dentro da troppo tempo, mi ha un po’ stancato. Sicuramente devo prendere la laurea perché mio padre ci tiene. E ci tiene anche che intraprenda un percorso sano. Non condivide la mia passione per il teatro e il cinema, ma se gli dimostro di volerlo davvero, credo mi aiuterà.“.

Valentina Allegri parla di Ambra ma anche del suo futuro e dei suoi progetti di vita

Grande determinazione e nessuna scorciatoia per Valentina Allegri: “Vorrei recitare, appena finisco gli studi mi piacerebbe entrare in un’accademia teatrale. Per il cognome che porto sarebbe troppo facile iniziare con dei reality show, ma la popolarità non è ciò che desidero. Voglio imparare un mestiere ed essere valutata per ciò che saprò fare“.