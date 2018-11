0 CONDIVISI Condividi Tweet

Nel mondo dello showbusiness e delle celebrità ne succedono davvero di cotte e di crude: lo dimostra il racconto di Valentina Pace ospite a Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo che martedì 6 novembre ha messo a segno una serie di confessioni davvero inaspettate.

Dopo il racconto drammatico e familiare di Alba Parietti arriva anche un aneddoto curioso sul volto di Un Posto Al Sole.

Valentina Pace ospite a Vieni Da Me, il programma di Caterina Balivo

Accompagnata dal suo collega di set, Maurizio Aiello – che nella fiction Rai interpreta Alberto Palladini – la splendida attrice si ritrova a rispondere ad una serie di domande scomode e curiose durante il gioco delle cloches. Tra tutti gli episodi e i racconti dell’interprete di ‘Elena Giordano’, ne spunta uno in particolare che colpisce il pubblico:

A quanto pare, nella schiera di fan e ammiratori dell’ex volto di Macao (ve la ricordate nel programma di Gianni Boncompagni?) c’è anche un feticista… “Un ammiratore mi chiedeva che numero di scarpe avessi. Sulle prime, non avevo capito. Era un feticista e mi tampinava, voleva le foto dei miei piedi”

Curiosità: la figlia dell’attrice si chiama come il personaggio come interpreta sua figlia nella fiction!

Dopo questa confessione, ecco un racconto più tenero e personale di Valentina Pace ospite a Vieni da me: “Valentina Pace è incinta per la seconda volta. A 41 anni, l’attrice ha deciso di avere un secondo figlio, è una femminuccia e si chiamerà Matilda. Ed è proprio nel salottino pomeridiano di Caterina Balivo che la bella Valentina Pace mostra in anteprima l’ecografia della piccola Matilda. Un momento molto intenso con l’ecografia mostrata a tutto schermo che lascia vedere il profilo della piccolina: “Sono al quinto mese, aspetto la seconda femmina. Alice non vede l’ora di conoscere la sorellina. Saranno grandi amiche oltre che sorelle“.