0 CONDIVISI Condividi Tweet

In una recente intervista a Grazia, Valeria Golino confessa la sua voglia di maternità e il rimpianto di non aver realizzato il suo sogno con l’ex Riccardo Scamarcio. L’attrice sta per uscire al cinema col nuovo film Figlia Mia, diretta da Laura Bispuri. Qui l’antagonista è la talentuosa Alba Rohrwacher, che in passato ha avuto l’onore di recitare per Ferzan Ozpetek in Perfetti Sconosciuti. Nella trama le due donne si contendono la maternità di una bambina ed è stata proprio la storia di questa pellicola che ha risvegliato i fantasmi del passato di Valeria.

Valeria Golino confessa: “Il film ha risvegliato sentimenti lancinanti”

L’addio di Riccardo Scamarcio a Valeria Golino è stato molto doloroso, come dichiarato tempo fa dall’attrice stessa: “È stata dura. Mi sono separata da Riccardo e ora sto imparando a stare da sola. Non è semplice, per una che ha vissuto e sognato in coppia per tanto tempo”.

Oggi l’attrice si confronta con i drammi del passato a causa del nuovo film in uscita e parla di ciò che ha provato: “Il film, lo confesso, ha risvegliato in me dei sentimenti lancinanti. In passato ho cercato di avere un figlio (dal suo ex Riccardo Scamarcio, ndr), non è venuto, e certe scene hanno aperto antiche ferite“. In un certo senso, Valeria riconduce al ruolo della Bispuri quello di una madre: “Una regista, tutto sommato, incarna una figura materna“.

Il nuovo amore della Golino: più giovane di 24 anni

Valeria Golino è una donna attraente che sa bene come esercitare il suo fascino. Non è interessata all’apparire, ma all’essere e ai sentimenti veri e puri. È per questo che, dopo quasi un anno di silenzio, l’attrice è uscita allo scoperto, vista in giro dal settimanale Oggi, col suo nuovo compagno. Si tratta di Fabio Palombi, 28 anni e vicepresidente dell’associazione Giovani per Roma. Se a dividerla da Scamarcio erano 14 anni di differenza, qui ce ne sono 24 ma questo, ancora una volta, non sembra spaventare l’attrice.