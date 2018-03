Valeria Marini all’Isola dei Famosi 2018: l’intervista prima della partenza

2 CONDIVISI Condividi Tweet

Le dichiarazioni di Eva Henger sulla droga di Francesco Monte hanno suscitato parecchio scalpore, ma ora c’è qualcuno che potrebbe risollevare la situazione: la notizia di Valeria Marini all’Isola dei Famosi 2018 è qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato. La showgirl rilascia la sua intervista a Vanity Fair poche ore prima di partire per l’Honduras, sperando di catalizzare l’attenzione sul suo personaggio e lasciando il canna-gate nel dimenticatoio.

Valeria Marini all’Isola dei Famosi 2018: “Porterò l’erotismo che manca”

La Valeria nazionale andrà in Honduras come inviata speciale, ma al resto dei naufraghi sarà detto che è una concorrente. La Marini, infatti, ha già partecipato al reality, sia come giocatrice che come ospite. “Il ciclone Valeria sta arrivando. Sono pronta ma, come davanti a ogni avventura della vita, non sai cosa aspettarti fino in fondo“, scherza la star del Bagaglino.

Paura di certo non ne ha, come lei stessa ha dichiarato: “Ho voglia di dare il meglio di me. La vita selvaggia è difficile, ma mi piace. Piuttosto sarà difficile inserirsi in un gruppo che ha già vissuto insieme per diverse settimane. Io porterò quell’erotismo e quella sensualità che mancano“. Cosa le mancherà? “Magari fare l’amore (ride, ndr). […] Non vedo l’ora di ritrovarmi in mezzo al nulla, davanti all’Oceano. È un’esperienza che ti disintossica dallo stress della vita quotidiana e, mettendoti in difficoltà, ti fa anche riflettere e rivalutare tutto ciò che è importante“.

La Marini sul canna-gate: “Non se ne può più”

Valeria entra in un momento delicato del reality, forse proprio per correre in aiuto di Alessia Marcuzzi. Cosa ne pensa della vicenda sulla droga che ha coinvolto i naufraghi? “Non se ne può più, basta parlare di quella stupidaggine. Ha fatto bene Alessia a mettere un freno“. Vedremo se nella puntata di stasera la Marini riuscirà nell’intento di divertire il pubblico e mettere a tacere lo scandalo definitivamente.