Valeria Marini all'Isola Dei Famosi: anticipazioni dell'ottava puntata

Spunta, a sorpresa, la notizia dell’arrivo di Valeria Marini all’Isola Dei Famosi: la showgirl ‘stellare’, negli ultimi anni concorrente dell’edizione del Grande Fratello Vip in cui ha vinto Alessia Macari, si prepara a sbarcare in Honduras per la terza volta. Come cambieranno gli equilibri dei naufraghi?

Anticipazioni ottava puntata: arriva Valeria Marini all’Isola Dei Famosi

In onda lunedì 12 marzo dalle 21.30 su Canale 5, il reality condotto da Alessia Marcuzzi conduttrice, con la partecipazione di Stefano De Martino in veste di inviato e della coppia di opinionisti formata da Daniele Bossari – Mara Venier, si prepara ad accogliere il celebre volto dello spettacolo italiano. Il suo ruolo sarà insolito…



Mentre il destino di Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Simone Barbato è appeso al filo delle nomination, le paradisiache e incontaminate spiagge di Cayo Cochinos si preparano all’arrivo di Valeria Marini all’Isola dei Famosi. In che modalità sarà presente la new entry?

A quanto anticipato da Chi – e confermato da Davide Maggio – la sua presenza sarà distribuita su due puntate: quella di lunedì 12 marzo e quella della settimana successiva.

La showgirl sarà presente innanzitutto in studio a Milano, e solo lunedì 19 marzo si preparerà realmente a lanciarsi dall’elicottero per nuotare verso la Palapa. Il suo ruolo, più che concorrente speciale (come nelle passate edizioni dell’Isola a cui a preso parte anche solo per una settimana) sarà quello di…inviata d’eccezione!

Il ruolo della Marini e la sua missione speciale con una naufraga

La sua missione riguarda una naufraga in particolare: Francesca Cipriani. Possibilità di scintille tra le due: non molti sanno, infatti, che le due esuberanti bionde dalle forme sinuose hanno un ex compagno in comune: Giovanni Cottone.

Era il 2008 quando, per la prima volta, la Marini ha accettato di far parte del cast dell’Isola: 10 anni dopo ha ancora voglia di tornarci, vedremo con quali intenzioni…!