L’intervista di Valeria Marini da Costanzo è stata una confessione a cuore aperto per l’attrice e showgirl. Ospite del talk di Canale 5, ha spaziato a tutto campo dal passato al presente, dal lavoro alla vita privata, dagli amori agli errori più grandi. Sempre con sincerità e nel ricordo di figure chiave della sua famiglia, come il padre Mario scomparso tre anni fa.

“Mio papà mi manca molto, anche se lo sento vicino, è il mio angelo”, ha raccontato. “Nei miei amori io ho ricercato spesso la figura paterna, l’uomo maturo. Oggi a mio padre direi ‘stiamo più insieme’”. È proprio dalle relazioni che emergono i fantasmi più dolorosi, come il matrimonio infelice con l’imprenditore Giovanni Cottone. “Il giorno prima del matrimonio volevo annullare tutto, perché ho capito che non c’era sincerità. Per me lui non esiste più. Io non porto rancore, perdono, dimentico… Mi ha distrutto la vita per 3 anni”.

Le confessioni di Valeria Marini da Costanzo

L’ex marito è, indirettamente, anche la causa del litigio con l’amico Gigi D’Alessio. “Proprio perché ero amica con Gigi quando ebbe bisogno gli prestai 200 mila euro, soldi sudati”, ha rivelato. “Parlo ora perché lui è andato in televisione a parlarne, ma io sono stata zitta per 5 anni e mi è dispiaciuto che lui ha parlato di una cosa di cui semmai avrei dovuto parlare io. Voglio bene a Gigi e ad Anna Tatangelo. Ho detto agli avvocati di trovare un accordo, anche uno in cui ci rimetto dei soldi, non mi importa perché l’amicizia non ha prezzo. Però non lo trovano, non lo trovano loro perché non sono gli avvocati miei. Sono loro che non vogliono trovare un accordo. Però io non faccio la banca”.

Alla soglia dei 50 anni, uno degli incontri che ricorda con maggior affetto è quello con Lorenzo Cherubini. “Jovanotti non è stato un errore, anzi un incontro meraviglioso”, le sue parole. “Mi ha insegnato a guardare le stelle. Eravamo ragazzini e già si vedeva che aveva una marcia in più”. Con lui solo un flirt, mentre fu Vittorio Cecchi Gori a conquistarla con la sua simpatia: “Era una persona fragile e insicura e tutti mi dicevano di scappare da lui, perché aveva un sacco di problemi. Ma io rimasi. C’è stato un momento che avrei voluto un figlio da lui, sarebbe stato il coronamento di una bella storia d’amore”.

La mancanza di un figlio: il dolore della showgirl

Proprio la mancanza di un figlio nella sua vita è il suo più grosso rimpianto. “Vorrei diventare madre, ma non voglio più parlarne. Il figlio è il progetto di vita più importante. Non ho abortito, ho perso la gravidanza”, la sua dolorosa ammissione. Una Marini fragile ed emozionata, commossa e genuina: se avete perso l’intervista è possibile rivederla a questo link.