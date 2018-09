0 CONDIVISI Condividi Tweet

Valeria Marini su Instagram posta una foto col suo Patrick Baldassari, ma intanto flirta con un tentatore di Temptation Island Vip. Questo almeno è quanto dicono voci di corridoio: la bionda showgirl avrebbe completamente perso la testa per un altro uomo e il tutto sotto lo sguardo vigile delle telecamere.

Valeria Marini su Instagram: post d’amore per il suo Patrick per rassicurarlo?

Così recita il post della Marini su Instagram: “L’amore è la forza della vita. Aspettando Temptation Island“. Una bellissima dichiarazione d’amore per il suo compagno, ma perché pubblicarla proprio ora che impazza il gossip di un tradimento? Si dice, infatti, che Valeria si sia infatuata di Ivan Gonzales, uno dei tentatori che tengono compagnia alle donzelle nel villaggio femminile.

Si parla di grande affiatamento e, soprattutto, di incontri segreti lontano dalle telecamere. Che qualcosa di spiacevole stia per accadere alla coppia? Questo non è dato saperlo fino alla messa in onda del programma ma, il post della Marini ha tutta l’aria di una rassicurazione. I commenti dei fan, intanto, impazzano e augurano solo il meglio alla diva italiana.

Valeria e Patrick: perché sono a Temptation Island Vip?

Valeria e Patrick sono tornati insieme da pochi mesi e sono curiosi di sapere la loro relazione quale piega prenderà. La prima a parlare è la Marini: “Ho deciso di partecipare a Temptation Island Vip, perché da marzo ho ripreso la mia love story con Patrick e voglio capire se questo rapporto riprenderà il volo oppure no“. Anche Baldassari dice la sua al riguardo: “Valeria ha un carattere difficile e questo programma credo che mi darà la possibilità di vedere meglio se ci sarà un futuro in questa storia oppure chissà“. Staremo a vedere, non resta che attendere.