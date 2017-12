2 CONDIVISI Condividi Tweet

Le sue opinioni hanno suscitato numerose critiche già il mese scorso, ma lei procede per la sua strada: ciò che ha detto Valeria Marini sulle molestie a Hollywood e sul produttore Harvey Weinsein ha scatenato l’opinione pubblica. Quando affrontò l’argomento per la prima volta, la show girl era nel salotto di Mattino Cinque. Immediate furono le difese all’amico d’oltreoceano: “Avere la sua amicizia era qualcosa di importante e adesso si trova tutti contro per via dei suoi comportamenti sbagliati e di un carattere non facile“. Ora l’ex concorrente del GF Vip rilascia altre dichiarazioni in un’intervista a Il Giorno.

Valeria Marini come Pamela Anderson: la showgirl dice la sua

Quello della star del Bagaglino è un punto di vista che differisce da quello di molti altri in questo momento: “Trovo giusto che quando uno o una subisce una molestia lo denunci, ma non dieci o quindici anni dopo. Trovo assurde queste persone che improvvisamente si ricordano di essere state molestate”.

Le recenti dichiarazioni di Pamela Anderson su Weinstein sono molto simili a quelle della star nostrana. Entrambe le attrici appoggiano le vittime di molestie, a patto che siano denunciate in tempo . A tal proposito, Valeria Marini ne precisa il motivo: “Chi si trova in situazioni difficili innanzitutto può, anzi deve, andarsene. Se non ci riesce, ci troviamo di fronte a un atto di violenza vero e proprio. Ma allora lo devi denunciare immediatamente, altrimenti poi la cosa viene strumentalizzata”.

Valeria Marini sulle molestie: “È successo anche a me”

La Marini non appoggia di certo la violenza sulle donne, anzi, e confida di essere stata vittima anche lei di atteggiamenti molesti da parte di personaggi dell’ambiente: “Mi sono capitati e mi sono difesa. Certo non ne parlo dopo tanto tempo. Spero che il caso serva a portare più rispetto in tutti gli ambiti professionali, non solo nello spettacolo”.