Se a Domenica Live fa pace con la sua ex ‘rivale’ Francesca Cipriani, nella vita privata giunge voce che Valeria Marini torna con l’ex, Patrick Baldassarri.

Valeria Marini torna con l’ex: la notizia commentata dalla stessa showgirl

Era un po’ che circolava il sospetto – tra i primi fautori di questa ipotesi, Alberto Dandolo di Dagoapia, che, pubblicando una vecchia foto della coppia su Instagram, ha di recente scritto: ” Valeria conferma “paro paro” il ritorno con l’amato Patrik e racconta della loro “fuga” in Egitto nei giorni scorsi descritta nei dettagli da OGGI . Sullo schermo appare la scritta “ESCLUSIVA”. Si, “esclusiva” dell’Oggi (vedi numero in edicola!), mai citato durante la diretta. Magari citare la fonte …?”

Risentimenti e rivendicazioni a parte tra le pagine di cronaca rosa, la conferma che Valeria Marini torna con l’ex Patrick Baldassarri viene proprio dalle sue dichiarazioni:

ll servizio di Oggi riporta la dichiarazione ufficiale sulla vicenda sentimentale

“Sono tornata con Patrick. Per il tipo di vita che faccio io, sempre in viaggio, ci eravamo solo allontanati” , ha raccontato la showgirl a Oggi. I due erano stati visti insieme fino al 2016, anno in cui pareva che il destino della stelllare bionda e dell’imprenditore romagnolo dovesse dividersi per sempre. Ed invece…