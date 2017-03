0 CONDIVISI Condividi Tweet

Vanessa Incontrada si racconta tra fiction e talent. In una intervista concessa alla Stampa, l’attrice spagnola ha rivelato come sta vivendo questo momento della sua vita, divisa tra fiction di successo come Non dirlo al mio capo e La classe degli asini e il ruolo di giudice a Dance Dance Dance. Eppure, il suo passato non è stato tutto rose e fiori.

“Quando sono arrivata a Milano per fare la modella è stato molto doloroso”, ha confessato. “Intendiamoci però: io le cose non le faccio per sacrificio. Anche quando ero più giovane. Nessuno mi ha mai obbligata a fare niente”. Oggi per lei la sfida più grande è “essere sé stessi. Puoi piacere o non piacere, ma non puoi fingere. Devi dire sempre quello che pensi, quello che ti arriva al cuore, quello che ti colpisce emotivamente”.

Dal 2008 madre di Isal, da allora ha rivisto tutte le sue priorità. “Viviamo in un mondo dove ormai sembra tutto molto semplice. Prendiamo Facebook. Su Facebook tutti possono dire la loro. Guardiamo, per esempio, quello che è successo a Bebe Vio. La realtà è che siamo diventati tutti giudici”, ha detto. Un presente difficile e complicato, come conferma un episodio che l’ha vista involontaria protagonista: “Questa estate ho avuto un incidente in autostrada. Mentre aspettavo l’arrivo dei soccorsi, le persone non vedevano me o il mio dolore. Mi fotografavano. E non perché non gli interessasse, ma perché non siamo più in grado di vedere oltre le apparenze la sofferenza di una persona”.