Sono molto diverse tra loro le verità di Eva Henger e Francesco Monte sul canna-gate che ha travolto l’Isola dei Famosi. Nella puntata di sabato 10 febbraio di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin vede la presenza dei due ex naufraghi al centro della polemica sull’uso di marijuana al reality di Canale 5.

Le accuse dell’ex attrice a luci rosse hanno scatenato un putiferio. Dalle figlie di Eva Henger minacciate di morte alle durissime parole di Miriana Trevisan sulla droga all’Isola. Produzione e autori del reality non hanno saputo gestire bene la situazione. Monte è stato squalificato e si è rifiutato di parlare in studio. “È stato un attacco personale nei miei confronti. Io ho la coscienza a posto. Nego tutto”. Queste le prime parole che ha pronunciato davanti alle telecamere.

“Mi sento sicuramente vittima di un’ingiustizia” ha aggiunto. “Credo nella giustizia e non ho paura. La giustizia farà il suo corso. Il mio stato d’animo non è dei migliori, non volevo che andasse così perché era un’esperienza che aspettavo di fare da anni”. L’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez nega anche la veridicità degli scatti che lo inchioderebbero spinello tra le dita. “Io fumo il tabacco per cui rollo le sigarette ed è quello, niente di più e niente di meno. Poi è normale che una persona che vede questa foto può scambiarla per un’altra cosa”.

Ma la versione di Eva è completamente diversa. “Dire la verità, pur con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è” ha esordito a Verissimo. “Ci sono pregiudizi nei miei confronti” ha aggiunto citando il suo passato. Il suo trauma con l’erba sarebbe legato a quello che è successo al figlio Riccardo.

“Un giorno venne fermato dai carabinieri mentre stava comprando della marijuana da una persona straniera. I carabinieri mi chiamarono perché all’epoca era minorenne. Per quel fatto fu assegnato per un periodo ai lavori socialmente utili. Ora Riccardino ha 23 anni e da quattro è pulito, ma quel periodo è stato un incubo per me. Quindi vedere un altro ragazzo avere gli stessi atteggiamenti di mio figlio mi ha fatto male, non volevo rivivere la stessa situazione”.