Continua l’inarrestabile polemica sul cannagate e Francesco Monte: da quando Eva Henger ha rivelato al pubblico che l’ex naufrago era in possesso di marijuana, l’Isola Dei Famosi è letteralmente esplosa tra i dibattiti legati al piccolo schermo.

Cannagate e Francesco Monte: la connessione c’è, a confermarlo è stato lui stesso

Tra ospitate itineranti (vedi il continuo passaggio dei concorrenti negli studi di Barbara d’Urso, una dinamica che ha provocato un amaro sfogo di Alessia Marcuzzi in diretta dagli studi televisivi del reality) e servizi di Striscia La Notizia, la verità fatica sempre di più ad essere isolata dalle indiscrezioni e supposizioni.

Ci sono alcuni elementi, tuttavia, che sembrerebbero ‘incastrare’ l’ex di Cecilia Rodriguez. E la sorpresa è che sono parole dette da lui stesso, frasi che – una volta ripulito l’audio di alcuni collegamenti dalla Palapa – sembrerebbero confermare l’accusa della Henger a tutti gli effetti.

A mettere insieme gli indizi sempre il team di Striscia La Notizia, che decide per la prima volta di far ascolta al pubblico italiano alcune esclamazioni e commenti che non solo renderebbe la connessione tra il cannagate e Francesco Monte assolutamente evidente, ma porterebbe alla luce anche il coinvolgimento di altri nomi (Marco, Rosa, Filippo, Paola), che finora avrebbero sempre negato:

La tensione che ha generato questo episodi è data soprattutto dal braccio di ferro tra la Henger (accusata a più riprese di aver detto bugie) e la stessa produzione dell’Isola, accusata invece di non voler ‘punire’ Monte, colpevole di aver infranto il regolamento.

Le frasi che rivelano il coinvolgimento di Monte e molti altri nel cannagate

Ecco le 5 frasi recuperate da Striscia che mostrerebbero a tutti che l’ex naufraga non sta mentendo:

1) “Allora fai i nomi di tutto il gruppetto che si è messo a fumare, dai, visto che stai facendo la paladina della giustizia”

2) “Fai i nomi di quelle persone così è una figuraccia al plurale”

3) “Perché l’hanno fatto in tanti, è normale che non si lamentano” [dell’odore della marijuana, ndr]

4) “Anche perché non mi sembrava un problema”

5) “Ma cosa c’entra? Il programma è iniziato lunedì sera, cosa c’entra quello che noi facciamo nelle nostre vite personali?”

Eva Henger sarà anche una spiona, ma non mi sembra che Francesco Monte – incitandola a fare gli altri nomi – sia stato da meno….