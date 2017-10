13 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo l’eliminazione della regista Simona Izzo – supportata dal marito Ricky Tognazzi, che l’ha difesa anche dai commenti al vetriolo di Marco Predolin – e la confessione shock che Cristiano Malgioglio stava con Alfonso Signorini, arriva anche la verità sulle nomination del GF Vip: sono manipolate dalla produzione?

La verità sulle nomination del GF Vip: parla il concorrente Gianluca Impastato

A rivelare uno dei retroscena del chiacchieratissimo reality è Gianluca Impastato, comico noto al pubblico per la sua partecipazione a Colorado Cafè e il suo divertente personaggio ‘Chicco d’Oliva’: dopo la messa in onda della classifica dei più amati dal pubblico, si è chiuso nel confessionale e si è sfogato.

Ecco la sua verità sulle nomination del GF Vip: “A loro serve uno che faccia show e regga la diretta del lunedì. E infatti Cristiano è uno dei preferiti e non è stato nominato. Perché il venerdì in Confessionale ti chiedono chi nomineresti? Perché loro vedono la tendenza… Molti avrebbero nominato Cristiano e loro hanno cambiato un po’ per cercare di tutelarlo. Perché l’unica cosa su cui non possono intervenire è il televoto. Il televoto è insindacabile. Però è bello così, cambiano le carte…“.

Alcuni blogger e spettatori hanno commentato che, a loro parere, questo commento è dovuto al fatto che Gianluca sia in una posizione bassa della classifica:

La classifica dei più amati del pubblico e la teoria di Impastato per tutelare determinati concorrenti dall’eliminazione

1. Giulia De Lellis (27%)

2. Daniele Bossari (22%)

3. Cecilia Rodriguez (9%)

4. Cristiano Malgioglio (9%)

5. Jeremias Rodriguez (7%)

6. Luca Onestini (7%)

7. Ivana Mrazova (5%)

8. Gianluca Impastato (4%)

9. Ignazio Moser (4%)

10. Aida Yespica (3%)

11. Lorenzo Flaherty (1%)

12. Veronica Angeloni (1%)

Altri, invece, confermano che potrebbe trattarsi di un espediente della produzione per tutelare i personaggi più popolari e televisivamente accattivanti di questa edizione, dato che la Izzo e Carmen di Pietro sono già uscite dalla casa. Insomma: nessuno tocchi Cristiano Malgioglio.