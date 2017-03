1 CONDIVISI Condividi Tweet

Le sue vicende dietro le sbarre appassiona il pubblico più di una serie TV alla ‘Prison Break’ o ‘Breaking Bad’, e dagli ultimi aggiornamenti sappiamo che la sua uscita dal carcere è ancora lontana: ora però viene fuori, grazie alla sua ex collaboratrice Francesca Persi, qual è stato il vero motivo per cui Francesco Corona si è nuovamente rovinato.

Il vero motivo per cui Francesco Corona è tornato sui suoi errori: lo spiega Francesca Persi

La Persi è attualente indagata insieme al protagonista del film autobiografico ‘Metamorfosi’, ed ha deciso di offrire la sua versione dei fatti al settimanale Oggi: “Tra me e Fabrizio c’è un rapporto sincero. Si è rovinato per colpa della gemella (Silvia Provvedi, ndr).”

Ricordiamo infatti che tra i due, nonostante la lontananza forzata, sembra esserci un amore fortissimo. Da poco abbiamo assistito alle loro effusioni a distanza per San Valentino, quando lui le ha fatto recapitare un mazzo di fiori dal carcere e lei si è lasciata andare a dichiarazioni plateali sui social: “Tutto ciò che importa è seguire sempre il cuore e Amare per davvero! Perché L’AMORE VERO non conosce ostacoli e ti rende capace di Superare Tutto..SEMPRE!”

‘Non sembrava più lui negli ultimi tempi’ spiega l’ex collaboratrice

L’ex socia spiega che il motivo per cui Francesco Corona si è rovinato, al punto di ricadere degli stessi errori, è proprio questo amore che l’ha accecato: “Lei a un certo punto lo ha talmente circuito. Lui si è invaghito di questa ragazzina che gli chiedeva sempre di più. Fabrizio negli ultimi mesi sembrava essere sotto l’effetto di un sortilegio d’amore. Non era più lui“.

Sul web, naturalmente, c’è già chi insinua che dietro questa affermazione ci possa essere un po’ di gelosia da parte della donna nei confronti dell’ex fotografo dei Vip…