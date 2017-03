72 CONDIVISI Condividi Tweet

Dopo il suo impegnatissimo periodo sul piccolo schermo, tra Pechino Express 5 e Selfie – Le cose cambiano, è tornata tra le fila di opinionisti di Maria De Filippi, e tutti avranno notato un particolare della sua capigliatura: ma perché Tina Cipollari porta le parrucche?

Tina Cipollari porta le parrucche per problemi di salute?

Ricordiamo tutti il suo sfogo dopo la sua partecipazione allo show in stile survival: “Sapevo che Pechino Express sarebbe stata una gara impegnativa, ma non avrei mai immaginato di dover affrontare persino il problema di pidocchi e pulci! Non ero preparata a dormire in bettole del genere, con lenzuola sozze, cucine incrostate e bagni lerci. La sistemazione peggiore è stata la casa del barbiere di Juan La Laguna, in Guatemala. Solo a pensare a quella baracca mi viene la pelle d’oca – ha raccontato, lasciando sospettare a molti spettatori che l’incontro ravvicinato con gli insetti l’abbia costretta a rasarsi a zero – Quella notte faceva molto freddo, per riscaldarmi mi sono avvolta in una coperta lurida senza valutare le conseguenze. Risultato? Mi sono svegliata con un insopportabile prurito alla testa e con il corpo cosparso di piaghe rosse. Attualmente i pidocchi li ho debellati in meno di una settimana grazie a uno shampoo specifico. Le pulci, invece, mi hanno tormentato per oltre 20 giorni e le ho curate con pomata e cortisone”

Tuttavia non è questo, nello specifico, la causa per cui Tina Cipollari porta le parrucche, a rivelarlo suo marito:

Ecco il vero motivo:

“Tina ha dovuto tagliare i capelli perché quando era a Pechino le hanno fatto un decolorante a 40 volumi che le ha bruciato tutti capelli. Quando è tornata in Italia, ho dovuto metterci mano io e tagliarli affinché potessero tornare a essere sani, come lo erano sempre stati. Adesso stanno ricrescendo. Ha cominciato a indossare delle parrucche proprio per questo motivo. I pidocchi non c’entrano.”