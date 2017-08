626 CONDIVISI Condividi Tweet

Nella società odierna il gender ha acquisito ufficialmente l’accezione di ‘fluid’, e l’identità ses*uale non è più semplicemente etero/omo: la presunta relazione di Veronica Pivetti con una donna, a tal proposito, sta facendo scalpore e sta facendo nascere molte controversie al riguardo.

Veronica Pivetti con una donna: hanno una relazione o no? Il popolo del web si divide in due schieramenti e nasce la poleica

Tutto è nato da quando la celebre attrice protagonista della serie ‘Provaci Ancora Prof.’ ha rilasciato alcune dichiarazioni molto personali riguardo la persona con la quale sta attualmente convivendo: “Il mio rapporto con lei è serio, sincero, profondo, intenso – ha dichiarato a Dipiù.

Ed ecco l’annuncio da quale è venuta fuori la relazione speciale di Veronica Pivetti con una donna: “Vivo con lei e due cani, siamo una famiglia, non potrei desiderare di più. Gli uomini mi hanno delusa. (…) Oggi sono felice così. È una cara, carissima amica, non lo definirei un amore, anche se è il rapporto più profondo che ho avuto nella mia vita ed è sotto gli occhi di tutti. Ci vogliamo molto bene.”

Una bellissima amicizia, sembrerebbe. Però poi aggiunge un altro dettaglio: “In lei rivedo Adriana, una ragazza della quale mi innamorai da giovane,me ne innamorai perdutamente.” Di fronte a queste parole, molti hanno semplicemente preso atto che la loro beniamina del piccolo e grande schermo possa avere preferenze bisex.

L’aspetto che ha fatto infuriare la comunità LGBT

Sul fronte omosessuale, tuttavia, c’è stato chi ha storto il naso (un po’ come il caso dell’ unione civile per Gianna Nannini): “Questa befana fa passare il messaggio che siccome gli uomini l’hanno delusa ora sta con le donne – scrive un’utente sul web – avallando il pensiero ignorante del 70% degli italiani, che le lesbiche sono solo donne deluse e arrabbiate con gli uomini. Pivetty già non sai fare l’attrice tu, come lesbica sei anche peggio.”

E voi cosa ne pensate?