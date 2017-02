1 CONDIVISI Condividi Tweet

La foto del vestito di San Valentino di Jennifer Lopez spopola sul web: chi se la ricorda nei panni della bella maestrina del film Jack (1996) con Robin Williams? Certo che ne è passato di tempo da quelle sue prime incursioni nel mondo del cinema a quel primissimo singolo “If you had my love” del 1999…!

Guarda la sensualissima foto San Valentino di Jennifer Lopez

Oggi la la bella diva portoricana ha quasi 48 anni, è un’icona del latin-pop a livello mondiale e, soprattutto, quando si parla di esuberanza e sinuosità fisica è una delle massime autorità in campo.

Lo dimostra uno scatto su Instagram che, in barba ai tanti flirt attribuiti (l’ultimo pare sia stato il cantante Drake, ex di Rihanna) e al suo matrimonio fallito con Mark Anthony, mostra la cantante maliziosa, sigle e più in forma che mai.

Uno scatto prima di uscire ed è subito deliro sui social per il lato B

Ecco la foto del vestito di San Valentino di Jennifer Lopez che ha deliziato i fan:

Coda di cavallo, orecchini a cerchio, top e leggins rosso attillato che mette in bella vista il suo famoso lato B, talmente chiacchierato che si è arrivato a dire che la diva l’avesse assicurato per cifre esorbitanti (una notizia che è stata più volte ridimensionata dalla stessa J-Lo).

Il suo vistoso e sexy outfit, sebbene abbastanza “coprente”, mette perfettamente in luce la sua prominente femmilità: resta da capire se era dedicato a qualcuno in particolare (l’ex Casper Smart?) o se si volesse semplicemente lasciare ammirare dal suo pubblico. Il risultato, ad ogni modo, è da urlo!