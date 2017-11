41 CONDIVISI Condividi Tweet

Il picchetto d’onore immortalato in un video di Barbara D’Urso imbarazza la Polizia e viene rimosso dai social. È successo alla Questura di Milano, dove la conduttrice è andata in visita ed è stata ricevuta come un’autorità.

L’episodio è accaduto lo scorso mercoledì pomeriggio, quando la padrona di casa di Pomeriggio Cinque e Domenica Live è entrata con la sua auto nel celebre palazzo di via Fatebenefratelli. La sua missione era fare visita “ai nostri ragazzi” della Polizia di Stato.

Scesa dalla macchina, D’Urso ha attraversato il cortile della Questura dove era stato schierato un vero e proprio picchetto d’onore. Una modalità d’accesso che solitamente è un privilegio riservato alle autorità istituzionali in visita ufficiale. Dagli alti rappresentanti di Stato agli ufficiali in carriera. Per l’ex Dottoressa Giò, evidentemente, è stata fatta un’eccezione.

“Sono molto orgogliosa di essere ricevuta così”, ha detto la conduttrice passando in rivista un gruppo di poliziotti sull’attenti. “Tutti ragazzi che lavorano per noi! Evviva evviva evviva!”, ha aggiunto in un video da lei stessa girato con il cellulare. “Grazie ragazzi, a nome di tutti!”, ha affermato orgogliosa.

Il video di Barbara D’Urso imbarazza la Polizia

Il video è comparso qualche ora sulla pagina Instagram di Barbara, poi è scomparso. Dopo aver passato in rivista gli agenti nel cortile, D’Urso (che varie voci vogliono a Ballando con le Stelle) è entrata negli uffici delle Volanti. La sezione è diretta da Maria Josè Falcicchia, la giovane ufficiale che recentemente è stata proprio ospite di Domenica Live.

All’interno, un’altra piccola parata, con agenti in borghese e in divisa. “Sono orgogliosissima di essere qui”, ha ammesso soddisfatta la presentatrice. “Loro sono quelli in borghese che lavorano nella metropolitana”, ha poi specificato mostrando alcuni agenti senza divisa, che svolgono servizio anti-scippo e di controllo anti-violenza nelle reti della metro. Tuttavia, qualche agente si è stupito e indignato per le modalità con cui D’Urso è stata ricevuta. Probabilmente è per questo motivo che il video è sparito dai social.