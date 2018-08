13 CONDIVISI Condividi Tweet

Vincent Cassel ama profondamente la fidanzata Tina Kunakey. Presto diventerà sua moglie e ha raccontato come “non puoi scegliere di chi innamorarti” in una intervista a Vanity Fair. “Pensavo: sono stato sposato, ho due bambine, ho fatto quello che dovevo fare; da adesso in avanti sarò solitario, single”, ha ammesso l’attore, 52 anni a novembre. “È stato divertente ma dopo un po’ mi sono reso conto che la mia vita era vuota. Non mi aspettavo di incontrare qualcuno, invece è successo. E questa donna è molto più giovane di quello che mi sarei immaginato”.

Vincent Cassel, fidanzata “intelligente e indipendente”

Classe 1997, Kunakey è nata a Tolosa e cresciuta cosmopolita da padre togolese e madre siciliana. Trent’anni la separano da Cassel. La differenza d’età conta ancora? Per loro, guardando le foto che lei posta su Instagram, si direbbe proprio di no. Tina è “intelligente, indipendente, con due palle così”, ribadisce il divo francese. Che non esclude l’arrivo di figli: “I bambini sono la cosa più meravigliosa che esista. È attraverso i bambini, le mie figlie e non solo, che ho imparato più cose. Mi hanno aiutato a capire me stesso”.

Vincent Cassel, compagna nuova cancella Monica?

Cassel è stato sposato per 14 anni con Monica Bellucci. I due hanno avuto due figlie, Deva e Léonie. Dopo la separazione nel 2013, gli ex sono rimasti in buoni rapporti. Fino ad una recente intervista, nella quale Bellucci sull’ex marito non era stata proprio tenera: “Mi vedreste accanto a un ragazzo di 20 anni, anche se molto bello? Lo guarderei come un figlio. Bisogna fare differenza tra le pulsioni e il modo di gestirle, perché in caso contrario siamo uguali agli animali”. Vincent, tuttavia, non se la prende e smentisce le voci di dissidi tra ex: “Non farei mai nulla di male nei confronti di Monica. Le voglio molto bene e la rispetto. Se mai avesse bisogno di me, la raggiungerei dall’altra parte del mondo. Non c’è nessuna guerra”.

Tchauzinho #amour Un post condiviso da Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) in data: Ago 16, 2018 at 5:30 PDT