Lunedì 11 settembre, mentre su Italia Uno i giovanissimi Denzel Washington e Ryan Reynolds intratterrano gli spettatori cinefili con il film d’azione ‘Safe House – Nessuno è al sicuro’, su Canale 5 comincerà il celebre reality: ancor prima dell’esordio, però, è già venuto fuori il nome del vincitore del Grande Fratello Vip 2017. O della vincitrice…

Chi è il vincitore del Grande Fratello Vip 2017?

I nomi coinvolti in questa edizione sono vari e disparati. Di recente Alfonso Signorini ha introdotto lo show e commentato la popolarità di alcuni dei concorrenti, affermando di non essere in grado di riconoscerli tutti. Tra polemiche e perplessità, tuttavia, Ilary Blasi è pronta a partire con questa nuova avventura. Ecco gli abitanti della casa, ormai confermati:

Chi, tra di loro, sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2017? A rispondere sono ben due fonti: una è Eurobet, celebre attività di scommesse, che in base ai dati raccolti dalle puntate dei giocatori ha ipotizzato la classifica dei concorrenti. Eccola qui:

Per prima, Giulia De Lellis, favorita alla vittoria finale insieme a Malgioglio. A seguire Luca Onestini, Marco Predolin, Lorenzo Flaherty, Gianluca Impastato, Ignazio Moser, Daniele Bossari, i fratelli Rodriguez, Aida Yespica, Serena Grandi e Carmen Di Pietro. In fondo alla classifica, tuttavia, si piazzano Veronica Angeloni e Simona Izzo.

Le scommesse e i due favoriti per la vittoria finale del reality show

Molto diversa, invece, la gerarchia spifferata da Novella 2000, a cui StanlyBet ha deciso di rivelarvide Maggio sul suo sito. Secondi i fratelli Rodriguez, terza Aida Yespica, quarta Giulia De Lellis, quinta Valentina Angeloni, sesto Ignazio Moser, settimo Daniele Bossari, ottavo Gianluca Impastato, nono Lorenzo Flaherty, decimo Luca Onestini, undicesimo Marco Predolin, dodicesima Simona Izzo, tredicesima Serena Grandi, quattordicesima Carmen DiPietro.

Insomma, due approcci davvero diversi che però provano ad anticipare il gioco. Prova a tenere a mente questi due nomi e vediamo se queste previsioni son azzeccate!