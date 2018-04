25 CONDIVISI Condividi Tweet

Arriva il primo, convinto, pronostico su chi sarà il vincitore dell’Isola Dei Famosi 2018: mentre da casa partono le scommesse e sui social si chiacchiera sulla prossima puntata, la finale si avvicina, e così il verdetto.

Ecco chi sarà il vincitore dell’Isola Dei Famosi 2018: il pronostico che rivela il nome del naufrago

Ad avere le idee chiare sul naufrago che si porterà a casa lo scettro (e il premio) è il programma Mattino 5, che ha spezzato più di una lancia su uno dei concorrenti. Dopo l’addio di Franco Terlizzi, li ultimi rimasti in gara sono Alessia Mancini, Bianca Aztei, Jonathan Kashanian, Amaurys Perez e Nino Formicola, più le due ‘momentaneamente sospese’, e cioè Rosa Perrotta e Francesca Cipriani.

Il nome del vincitore dell’Isola Dei Famosi 2018 dev’essere uno tra questi: vi sorprenderà, probabilmente, ma a spuntarla tra i vari candidati alla vittoria è proprio Nino Formicola, uno dei più apprezzati di questa edizione secondo Mattino 5. Il suo carattere più posato, a volte maturo e mediatore, persino sdrammatizzante in momenti di tensione, sembrerebbe aver piacevolmente colpito il pubblico, nonché i suoi stessi compagni di squadra.

Non a caso è uno di quelli che ha un buon rapporto un po’ con tutti, e che è riuscito ad emozionare gli spettatori quando ha riabbracciato la sua compagna Alessandra, con cui ha deciso di convolare a nozze.

Nino Formicola contro tutti o in combutta contro il resto del cast? Le teorie del pubblico e quella di Federica Panicucci

Federica Panicucci sembra assolutamente certa che il mitico Gaspare del duo Zuzzurro e Gaspare arriverà in finale e trionferà sul resto del cast. In molti sono d’accordo, mentre altri spettatori rimangono dell’idea che il comico sia, in realtà, d’accordo con il trio Alessia- Bianca – Amaurys per boicottare gli altri concorrenti. Sarà vero?

Vedremo se questo pronostico si avvererà.