I giochi sono finiti, l’ultimo naufrago ha avuto la meglio sugli altri concorrenti (leggi le dichiarazioni di Nino Formicola in seguito all’ultima puntata del reality) ma non tutti sono d’accordo con l’esito finale: ecco, infatti, chi è il vincitore dell’Isola per Alessia Marcuzzi.

Chi doveva essere il vincitore dell’Isola per Alessia Marcuzzi: la dichiarazione della presentatrice

La presentatrice – che quest’anno ha dovuto affrontare un’edizione particolarmente chiacchierata e polemica, tra il cannagate e le continue incursioni di Striscia La Notizia – ha voluto riflettere a freddo su quanto accaduto nella finale.

Intervistata dal settimanale Chi, l’ex bionda di ‘Tequila e Bonetti’ e ‘Carabinieri’, ha infatti dichiarato le sue impressioni: “Mi è piaciuto che in finale siano arrivate storie di riscatto – ha commentato, parlando in primis del comico che si è portato a casa il montepremi – “Nino cercava un riscatto nei confronti di chi lo voleva dimenticare […] Bianca era reduce da una delusione d’amore”.

E nel ripercorrere le storie dei concorrenti si sofferma su un nome di particolare: ecco chi doveva essere il vincitore dell’Isola per Alessia Marcuzzi. Una persona che si aspetteranno in molto: “Ora posso dirlo,a un certo punto ho cominciato a tifare Francesca perché ha dato tanta leggerezza al programma”. “È apparsa per come è veramente. “Dietro al suo essere ‘bionda’ nascondeva insicurezze e dolori”.

Il giudizio finale sul vincitore, Nino Formicola

Insomma, un’evidente tifo per l’ex Pupa, di recente protagonista di alcuni racconti molto intimi da parte di sua madre (come quello sulle perizie psichiatriche e gli episodi di bullismo), ma, di fronte alla vittoria di Formicola, un giudizio onesto e di supporto al comico: “Nino ha accettato una sfida che ha fatto sempre più sua partendo da una posizione critica verso il reality. È stato lucido, ironico e a modo suo romantico”.

Anche voi avreste fatto vincere la Cipriani?