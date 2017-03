1 CONDIVISI Condividi Tweet

Fake news, mon amour. Stavolta lo strillo era arrivato dalle pagine del settimanale Diva e Donna: Virginia Raffaele irriconoscibile senza trucco paparazzata per le strade di Roma. Dov’è finita l’imitatrice più famosa della televisione, la comica talentuosa capace di conquistare e sedurre mezza Italia? Sepolta sotto una spessa coltre di make-up quando arriva davanti alle telecamere? Ecco lo scatto che dovrebbe inchiodarla.

La presunta Virginia sarebbe in giro per la Capitale in una versione stanca e affaticata, per niente sfavillante. Porterebbe a spasso il suo cane in tuta e scarpe sportive, ma soprattutto avrebbe una nuova relazione, tenuta scrupolosamente segreta ma evidenziata addirittura dalle forme arrotondate della sua pancia. È proprio lei? Macché, Diva e Donna ha preso una cantonata incredibile creando un finto “scandalo”.

Virginia Raffaele irriconoscibile senza trucco: è un fake

“Ragazzi, mi duole deludervi, ma stavolta i paparazzi hanno sbagliato mira”, ha commentato la Raffaele in un divertito post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale. “Non sono io la donna ritratta nella fotografia, e mi dispiace per la signora che è stata coinvolta inconsapevolmente in questo affare di stato”. Inevitabile, tra i commenti, chi la prende con ironia: “Sarà stata la Bruzzone per vendetta”.