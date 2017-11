1 CONDIVISI Condividi Tweet

Lo scandalo a Hollywood degli ultimi tempi sta tenendo accesa l’opinione pubblica, ma anche in Italia abbiamo di che parlare. Se oltreoceano si parla del produttore Harvey Weinstein, Vittorio Cecchi Gori oggi torna sulla cresta del gossip italiano. L’ex imprenditore è stato ospitato a Storie Vere e si è raccontato fino in fondo: dagli amori passati al presente triste e ricco di solitudine.

Vittorio Cecchi Gori oggi torna a far parlare di sé

È stato proprio nel salotto di Eleonora Daniele che Cecchi Gori ha deciso di sfogarsi. Il primo pensiero è corso all’ex compagna Valeria Marini: “Nei momenti difficili che capitano nella vita, la compagna diventa essenziale e diventa quella che ti può sostenere e far resistere a tutte le avversità. Devo dire che Valeria in questo è stata meravigliosa“.

Purtroppo, il passato è andato e l’ex produttore non nega di sentirsi molto solo: “A dire la verità, sono rimasto solo. Ho fatto sempre una vita alla grande, però non è vera la rappresentazione che danno i giornali di far vedere che uno svolazza di qua e di là. All’improvviso quest’anno, dopo tanti anni, sto sentendo un po’ di tristezza e avrei voglia di stare con una persona con cui trovarsi bene“.

Cecchi Gori: “Delle cose in me non sono andate come dovevano”

Volgendo lo sguardo al passato, Cecchi Gori ammette i suoi errori e che qualcosa è andato storto: “Delle volte il successo ti fa diventare antipatico. Troppo successo non è bene. Il successo è bello, ma entro certe dosi. Probabilmente ci sono state delle cose anche dentro di me che non sono andate come dovevano, però il successo lo devi prendere per com’è, sia bello che brutto“. L’ex produttore, comunque, avrà modo di rimettersi in gioco: sarà ospite fisso di Sabato Italiano, anche quello condotto dalla Daniele. “E’ un segno d’affetto, sapessi quanti aneddoti ho da raccontare in mezzo secolo di cinema che conosco e ho vissuto solo io”, ha detto Cecchi Gori commosso e ringraziando per l’opportunità che gli è stata concessa.