Vladimir Luxuria scoperchia il canna-gate che da settimane tiene banco all’Isola dei Famosi. Prima della diretta in prime time di lunedì 5 marzo, l’ex opinionista del reality di Canale 5 ha sganciato una bomba sul programma. Secondo lei, Alessia Marcuzzi avrebbe saputo tutto della questione che ha visto coinvolti Eva Henger e Francesco Monte. Ma avrebbe taciuto, seppellendo lo scandalo.

L’attivista LGBT, vincitrice della sesta edizione dello show, è stata volto simbolo della trasmissione nel 2011 e inviata nel 2012. È tornata nel 2017 ma soltanto per una sporadica apparizione. Allora erano le stagioni di gloria di Simona Ventura, richiesta da più parti alla conduzione del survivor game honduregno constatato lo scarso polso di Marcuzzi.

“Non affrontare nella diretta dell’Isola un fatto così grave come il canna-gate, soprattutto quando tutti gli altri programmi ne parlavano, può sembrare una decisione forzata e fuori luogo”, ha detto Vladimir intervistata dal settimanale Nuovo. “Credo che Alessia, pur di seguire la volontà degli autori, abbia deciso di insabbiare tutto”.

Sulla questione droga all’Isola, infatti, ci sarebbe anche uno scontro aperto tra colossi: Magnolia attacca Mediaset che chiede chiarimenti, mentre la produzione fa il bello e il cattivo tempo. Come nel caso dei legami tra Franco Terlizzi e la criminalità organizzata emersi negli ultimi giorni.

Luxuria non è la sola a pensarla in questi termini. Maurizio Battista, sentito sempre dal magazine Nuovo, ha rincarato la dose. “Questa situazione andava gestita meglio, non è corretto insabbiare un fatto così grave nei confronti del pubblico”, ha detto il comico romano. “La Marcuzzi avrebbe dovuto pretendere più spiegazioni e, nel caso, chiedere la giusta punizione per il presunto colpevole. Non si può far finta di niente per un caso avvenuto in tv”. In attesa della lunga diretta, dal fronte social dell’Isola dei Famosi tutto tace.