Anche l’anno scorso, di questi tempi, l’abbiamo vista insieme Stefania Nobile fuori dal reality Mediaset: dopo le nuovi voci (poi smentite) di una sua partecipazioni, arriva una forte provocazione e polemica di Wanna Marchi contro l’Isola dei Famosi. Secondo lei, infatti, hanno ammesso tra i partecipanti una candidata ancora meno idonea.

Wanna Marchi contro l’Isola dei Famosi: “C’è una che ha venduto droga”

La destinataria della sua accesa critica è Nadia RInaldi, storica attrice italiana vista in Vacanze di Natale ’91 e S.P.Q.R. Secondo la candidata ‘esclusa’ dal survival condotto dalla Marcuzzi, non c’è stata giustizia ad averla ammessa tra i naufraghi:

«All’Isola hanno preso una che vendeva droga e noi non siamo degne?» ha sbottato Wanna Marchi contro l’Isola Dei Famosi e contro l’attrice in particolare. L’accusa si riferisce all’arresto della Rinaldi, alla fine degli anni ’90, per ‘possesso ai fini di spaccio’ di sostanze stupefacenti, nello specifico di cocaina.

Anche la Marchi e la Nobile, come il pubblico italiano sa, hanno avuto guai per la giustizia (sono state, infatti, condannate per bancarotta fraudolenta, truffa aggravata e associazione a delinquere finalizzata alla truffa, in seguito alle loro trasmissioni TV), e con questo sfogo sui social hanno voluto sollevare una polemica sulla ‘disparità di trattamento’ del programma.

Un altra voce che si rincorre da molto tempo, riguardo l’Isola, riguarda invece la giornalista Francesca Barra, compagna innamoratissima di Claudio Santamaria. La sua partecipazione all’Isola era molto quotata, eppure il suo nome non è comparso: c’è chi l’ha motivato con un particolare scontento da parte del suo uomo.

Problemi di gelosia di Santamaria? Parla Francesca Barra

«Ammetto che vedere Jeeg Robot sbarrarmi la strada con il suo pugno atomico ha avuto il suo perché… – ha commentato la Barra – Tuttavia in famiglia le scelte si condividono, almeno in quelle in cui c’è amore e non schiavitù. A dirla tutta io non ho mai permesso a nessuno di decidere per me da quando mi imposero il grembiulino alle elementari, ma questa è una storia che conosce solo la mia mamma. In bocca al lupo ai naufraghi e buona partenza all’Isola».