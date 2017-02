Sono passati cinque anni esatti dalla sua morte e sembra che ad avvolgerla sia rimasto soltanto il silenzio: Whitney Houston dimenticata come la sua tomba. Secondo le indiscrezioni riportate dal sito web Ace Showbiz, nessuno visita né si occupa più della lapide della cantante e attrice, scomparsa l’11 febbraio 2012 nella Suite 434 del Beverly Hilton Hotel, la notte prima dei Grammy Awards.

La sua tomba, al Fairwiew Cemetery del New Jersey, è praticamente abbandonata ed ha pochissimi visitatori. La famiglia, infatti, ha deciso di licenziare la security che vigilava stabilmente la zona, ora completamente incustodita e lasciata all’incuria. “I fan l’hanno dimenticata e sono in pochi quelli che vengono a farle visita”, ha riferito un insider al magazine. Insomma, quell’“I will always love you” di Guardia del corpo è rimasto ammutolito nel Fairwiew Cemetery.

Una notizia che arriva a pochi giorni dall’anniversario della morte della Houston. A ricordare “The Voice” ci ha pensato Nick Gordon, l’ex fidanzato di Bobbi Kristina Brown, figlia di Whitney e Bobby Brown scomparsa tragicamente nel 2015 a soli 22 anni. Nick ha postato su Twitter una foto che lo ritrae con le due, scrivendo: “Non ci credo che sono passati 5 anni… Mi mancate. Sono certo che tu e Kriss vi state divertendo lassù”.

Can't believe it's been 5years.. I miss you. I know you and Kriss are enjoying each other up there. RIH pic.twitter.com/xPnwnPIpHl

— Nick Gordon (@Nickdgordon) 11 febbraio 2017